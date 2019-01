Evo šta da uradite ako vam se pokvari automobil

Jelena se ponovo uspavala! Nakon tri odlaganja alarma na telefonu, pogledala je na sat i shvatila da će zakasniti na posao. Na brzinu se spremila, istrčala iz stana, uletela u bljuzgavicu i mokrih nogu stigla do auta koji ovog puta, srećom, nije bio zatrpan. Kroz glavu joj je prošla slika od vikenda, kada je uz pomoć komšiluka iskopavala svoj auto iz „omanje” planine.

Sela je u auto i upalila ga tek iz petog pokušaja, moleći se u sebi da je ne izda. Avaj, nije prešla ni pola puta ka kancelariji kada se začuo neki čudan zvuk i auto se ugasio nasred ulice. Još jedan od onih Marfi dana, pomislila je. Ne vredi, šta god da je pokušala, auto neće da upali. Pozvala je svog automehaničara kojeg je jedva namolila da joj odšlepa auto do servisa. Dva sata kasnije majstor joj je izdeklamovao spisak dužine maltene „Ane Karenjine”, u kojem je naveo šta sve treba da popravi da bi automobil proradio. Kada je rekao koliko će sve to da košta, bilo joj je jasno da je popravka neisplativa. A sneg izgleda neće nestati uskoro, jer meteorolozi najavljuju još nekoliko hladnih talasa do kraja februara – u prevodu, Jelena se stresla i od same pomisli na cvokotanje dok čeka autobus, u kojem će, ukoliko uspe da uđe u prevoz, sve vreme stajati na jednoj nozi...

Kukajući kolegama o tome kako je za nju prosto nemoguća misija da sebi priušti ispravan automobil jer još otplaćuje kredit koji je uzela za renoviranje stana, dobila je savete sa nekoliko strana da „2u1“ dinarski keš kredit Addiko banke omogućava da može u potpunosti refinansirati prethodni kredit, uz dodatnu sumu novca neophodnu da konačno kupi drugi auto. Uz to, ovaj kredit ima fiksnu mesečnu ratu, što umnogome olakšava planiranje troškova. Dokumentacija koju treba popuniti nije obimna, a odobravanje ovog kredita moguće je za samo 30 minuta, mnogo manje nego što joj je jutros trebalo da stigne autobusom do posla. Jelena se posle ovoga više nije premišljala – kupovina novog automobila je rešena stvar.

Addiko banka nudi „2u1“ dinarski keš kredit koji omogućava refinansiranje obaveza u drugim bankama i lizing kućama, sa rokom otplate do čak 95 meseci, bez ograničenja za dodatni keš. Odobren u najkraćem roku i uz minimalnu dokumentaciju, Addiko „2u1“ keš kredit je dinarski gotovinski kredit sa fiksnom mesečnom ratom tokom celog perioda otplate. Odobrava se u iznosu od 30.000 do 3.000.000 dinara, uz nominalnu stopu od 8,99%, sa periodom otplate od 12 do 95 meseci i jednokratnu naknadu za obradu kreditnog zahteva od 0%.

Ako ste se prepoznali u bilo kom delu ove priče – Addiko „2u1” dinarski keš kredit je možda pravo rešenje i za vas.

