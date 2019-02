MIHAJLOVIĆEVA: Ove godine izvlačenje potonulih flota iz Dunava

Vlada Srbije će u vodni saobraćaj uložiti oko 200 miliona evra što će obezbediti sigurnost plovidbe, a među prioritetnim projektima su izvlačenje potonulih flota iz Dunava i rekonstrukcija brodske prevodnice na hidroelektrani Đerdap.

Mihajlović je, govoreći o izvlačenju flota, rekla da je još pre dve godine bilo reči o tome sa Ujedinjenim Nacijama i Nemačkom i dodala su sada potpisani sporazumi da se 2019.godine počne sa realizacijom.

"Ove godine sve potopljene nemačke flote će biti izvađene i konačno će plovidba na Dunavu biti moguća i onda kada eventualno to ne dozvoljava vreme. To ćemo rešiti, jer je za Srbiju to veoma važno", rekla je Mihajlović.

Ona je dodala da će se raditi i rekonstrukcija brodske prevodnice na Đerdapu, navodeći da to nije urađeno u prethodnih 10, 15 godina.

"To znači da će mnogo veći broj brodova moći da se prevodi i da ulazi kod Djerdapa", rekla je Mihajlović i dodala da je suština da se poveća bezbednost I plovnost ka Dunavu, odnosno povećanje broja putnika i tereta.

Kako kaže, Dunav treba koristiti kao vodni koridor, što ranije nije bio slučaj.

