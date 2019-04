ŠOKANTNA ISPOVEST MILOŠA ANTIĆA: Koji strani ambasador se zaljubio u Suzanu Mančić, o ORGIJAMA NA IBICI, borbi sa saudijskim prinčevima koja je koštala 300 MILIONA, Aci Lukasu, Oliveru Mandiću...

Miloš Antić, u svoje vreme poznat kao Miško Ufuriško, bio je jedan od najprepoznatljivijih likova ondašnjeg Beograda.

U svojoj ispovesti kod Milomira Marića u emisiji Goli život, on je ispričao o žurkama kod nekadašnjeg turskog ambasadora koji se zaljubio u Suzanu Mančić, kako je upoznao Andriju Draškovića, u čemu se takmičio sa sadusijskim prinčevima na Azurnoj obali.

PRVA DISKOTEKA I GAGA NIKOLIĆ

Kod Laze Šećera smo otvorili diskoteku 1968. i tada kreće uzlet moje generacije. To je bila jedina diskoteka od Trsta do Vladivostoka. Dolazili su svi najviđeniji glumci, pevači. Najviše pamtim Dragana Nikolića koji je voleo da dođe ispred diskoteke sa tristaćem... I onda škripi gumama a mi gledamo. To je bila fora... Kao da je ferari. Dragan Nikolić je bio broj jedan, svima nam je bio idol.

To su mi drugari dali nadimak. Nije postojala premijera pozorišna, utakmica, bioskopska projekcija, promocija, a da ja ne uđem bez karte. To sam naučio od starijeg brata i Stevice Markovića. Mi smo kao klinci stajali na nekim šipkama i tu se onda pojavi Stevica Marković i onda nas slao da mu kupimo cigare.

Sva vrata su mi bila otvorena. Svi su znali ko sam ja, i svi su jedva čekali da ja negde dođem jer kad ja dođem sa mnom su dolazile lepe devojke, poznati, neki stranac.

TURSKI AMBASADOR ZALJUBLJEN U SUZANU MANČIĆ

Nekadašnji turski ambasador u SFRJ Galip Balkar, koga su Jermeni ubili u Beogradu, je bio moj dobar prijatelj. Živeo je u rezidenciji, bio neoženjen a voleo život kao i mi. Kaže on meni jedan dan da ja napravim žurku kod njega a on će da organizuje ketering. Kod njega smo često pravili žurke. On je u turskoj ambasadi u Krunskoj imao rezidenciju.

foto: Damir Dervišagić

On meni da odrešene ruke i ja pozovem strašnu ekipu. Suzana Mančić je bila glavna... Bila je u to vreme lepotica, nema dalje. I on se odmah zaljubio u nju. A ni ona nije bila baš ravnodušna. Lep je čovek bio. On se kunuo u mene. žao mi je što su ga ubili. Bio je mnogo dobar čovek, i voleo je Jugoslaviju.

PRILAŽENJE DEVOJKAMA

Najgora priča je ona - Jel se mi odnekud znamo... Ja priđem i kažem - Goodevening... To mi je bio nadimak. Pa ako zna engleski onda krenem na španski, pa italijanski... Ako ona sve to isprati onda je to top žena.

Dešavalo se da prilazimo poznatim književnicama i glumicama. Dešavalo se to meni i Olegu i Paji Bugarinu... Profesor Milomir Marić je više opservirao i korigovao nas.

To vreme je bilo bez mobilnih telefona... Uvek smo imali olovku i papiriće kod sebe. Moram da uzmem barem dnecno 3-4 broja telefona da bih posle uveče imao koga na kafu da izvedem ili u bioskop.

NAJVEĆI JUGOSLOVENSKI PLEJBOJEVI

Najveći od svih je bio Ratko Dražević. Na jednoj žurci on sedi a na jednoj ruci mu zaspala jedna a na drugoj ruci mu zaspala druga lepotica.

I Marko Božić je bio plejboj. On je nemački đak, tamo završio fakultet, sa Šekijem je bio nerazdvojan. Bavio se sportom. Živi u Opatiji tamo ima vilu ko Hju Hefner. Tu su prolazile Severine i mnoge druge pevačice. Družio se sa njima kada su bile mlađe i ne tako popularne kao danas.

SLUČAJNI SUSRET SA KOČOM POPOVIĆEM

Žurevi su bili centar, a sinovi političara koji su živeli na Dedinju su povremeno pravili žurke u tim velikim vilama. GDe mi nismo mogli da imamo pristup ako ne poznajemo nekog od njih. Ja sam imao nekog klinca koji je bio iz tog miljea.

I ja mu kažem - Daj napravi ti žurku, imaš veliku gajbu. Ja ću sve drugo da organizujem. Gde ja da pravim žurku u dvosobnom stanu. Ti praviš a mi dovodimo ekipu i donosimo ploču.

foto: Printscreen Happy TV

I mi dolazimo na jednu žurku idemo u Tolstojevu ali ne možemo da je nađemo. I vidim nekog čoveka šeta psa. zaustavim se i pitam ga kako da nađemo Tolstojevu, on nam lepo objasni... Ja posle shvatim - pa ono je bio Koča Popović. Fin gospodin, oduševio me.

O BOBANU PETROVIĆU

Boban Petrović sedamdesetih vodio grupu "Zdravo" i pravi spot za emisiju i snimamo ga u nekoj vili na Dednju. A ja pošto sam bio u Budimpešti, uradim neku Kubanku manekenku... Ona duge noge, nema dalje. A on kad vidi duge noge on odlepi. Njemu je to opsesija. Ja dovedem Kubanku i kažem mu - Boki doveo sam ti balerinu za spot. On se oduševio.

Rekao mi je skoro da je napisao pesmu koja se svidela Oliveru Mandiću i sad Oliver hoće da napravi duet sa Acom Lukasom. E na tome se radi sada.

ANDRIJA DRAŠKOVIĆ

Upoznao sam Andriju Draškovića. Iz Havane sam doneo dve kutije najboljih tompusa koje su pušili Kastro i Tito. I čujem da i Andrija voli te tompuse. Te dve kutije kad prodaš ovde ja izvadim novac za karte koliko sam dao za karte do Kube. I njemu sam prodao te dve kutije. Fin gospodin.



BORBA SA SAUDIJSKIM PRINČEVIMA

U najboljoj diskoteci na Azurnoj obali sedeli smo Boban Petrović, ja i naša ekipa a pored saudijski prinčevi. I tu je borba bila ko će viđe Don Perinjona da otvori. To je bila ljuta borba. Stoje tu boce Don Perinjona a kelneri stoje mirno i čekaju da saudijski princ ili Boban Petrović da znak da se krene sa pucanjem šampšanjaca. Svuda sam bio ali to sam samo to video.

- Boki jesi li ti normalan?

- Ma šta me boli ku.ac. Meni lepo

Eto to je odgovor na potrošenih 300 miliona evra.

ORGIJE NA IBICI

Bio sam pozvan na nekom after partiju. Pravila ga neka bogata Holanđanka. Oni nešto šmrču svi tamo a ona uzela nešto belo na prst i prđe mi preko zuba.

foto: Printscreen Happy TV

Ja nisam ni primetio. Ja pio vodu i gledao koju ću da uradim. Kad meni posle 20 minuta krenu da trnu zubi. Najverovatnije kokain... Iznervirao sam se, jer ja nisam taj fazon.

Škartiram nju i posle nađem bolju jednu od nje.

Inače sa 18 godina sam u Švedskoj gledao lajv šou. Gledao sam to kad sam bio student. Imali su male klubove gde platiš debelo kartu, što ja nisam, i onda sediš piješ piće i gledaš te orgije uživo. Ali nije me to fasciniralo.

SMRT NA KUBI

Imam verenicu, ona ima 21 godinu. Poklonio sam joj lepu odeću, mobilni. Ona kaže da joj je lepo sa mnom. I kaže da se i u seksu slažemo.

A voleo bih da umrem u Havani. Da bude neka diskoteka, ja u loži sa prijateljima, ide njihova muzika, ja sedim a ona mi naslonjena na grudima i ja u tom trenutku umirem.

