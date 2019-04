KLINKE NOSE PIŠTOLJE U SRBIJI UMESTO KRIMINALACA: Alarmantno: Mafija vrbuje devojčice, one diluju umesto njih! OVAKO UNIŠTAVAJU DECU!

Kriminalci ne samo što vrbuju maloletnike da diluju drogu već im poklanjaju i pištolje, čime se učenici hvale vršnjacima u školskim dvorištima. Laka meta narko-dilera postale su i devojke, a dešavalo se da su naoružane čak i učenice šestih razreda u Srbiji, upozoravaju sagovornici Kurira!

Nedavno je održan sastanak nadležnih iz MUP i roditelja sa teritorije Novog Beograda, gde je iznet podatak da je tokom prethodne godine bilo više od 480 prijavljenih slučajeva prekršaja maloletnika, a istaknuti su i najdrastičniji slučajevi.

foto: Profimedia

Male kazne

- U OŠ "Ivan Gundulić" dva maloletnika dilovala su narkotike, jedan je procesuiran, drugi maloletnik je pušten uz nadzor. U OŠ "Milan Rakić" jedan maloletnik je procesuiran zbog marihuane. U blizini OŠ "Kneginja Milica" učenik škole izvršio je pljačku prodavnice vatrenim oružjem - navedeno je na tom sastanku.

foto: Printscreen

Kriminolog Zlatko Nikolić navodi da kriminalci koriste decu jer su za maloletnike blaže kazne i ukazuje na to da deca često diluju ili prenose drogu jer nisu upadljiva i krivično odgovorna.

- Svakako jeste dramatično što deca diluju drogu i što imaju pristup vatrenom oružju. Mislim da rešenje nije u pooštravanju kazni jer to ne plaši kriminalce. Imamo dovoljnu lepezu kazni, ali lošu primenu zakona, uglavnom se sažale kad je dete, pa ih puste. Kazne treba sprovoditi u delo i ne gledati kroz prste - smatra Nikolić.

foto: Marina Lopičić

Bivši operativac Državne bezbednosti Boža Spasić kaže za Kurir da sve mlađa deca ulaze u kriminalni milje, te da je droga osvojila osnovne škole.

- Tu nisu samo dileri droga već i konzumenti, imamo decu koja već u šestom razredu počinju sa dilovanjem, a često su i prenosioci do neke lokacije jer niko neće posumnjati da dete koje ide u osnovnu školu nosi drogu. Ono što je još dramatičnije i opasnije jeste to što ta deca nose i oružje, ali ne samo hladno već i vatreno - ističe Spasić.

foto: MUP Printscreen

Štekovi kod škola

On napominje da maloletnici imaju čak i štekove u blizini škole gde kriju drogu i oružje.

- Brine i to što se danas i devojčice, učenice osnovnih i srednjih škola, time bave, diluju drogu i nose oružje! Više nema razlike, i devojčice učestvuju u kriminalnim radnjama. Kriminalci vrbuju decu da im raznose drogu, prenose oružje, tipuju automobile za krađu, čuvaju kradene stvari, kradu motore... Tome su podložna deca koja imaju uticaja u društvu ili siromašniji. Mladi su podložni agresiji i pokoravaju se tom kriminalnom podzemlju u svakom smislu - napominje Spasić.

Psiholog Aleksandra Janković

Ovakve stvari treba zaustaviti foto: Dragan Kadić Psiholog Aleksandra Janković ističe da mora da postoji široka društvena akcija kako bi se ovakve stvari zaustavile.

- Nije dovoljno da se procesura maloletnik ako nije prekinut čitav lanac. Ne postoji dobro informisanje roditelja, a ni dece o tim situacijama kada ih neko vrbuje. Roditelji, škole i mediji treba da se pozabave time. U Americi je za takvu decu postojala akcija, govorili su im ljudi koji su imali problema tog tipa, a koji su se nekom mukom iz toga iščupali. Treba angažovati osobe koje su imale takvo iskustvo i upotrebiti kao modele s kojima bi se mladi mogli identifikovati - smatra Jankovićeva.

Kazne za maloletnike

- deca do 14 godina nisu krivično odgovorna

- mlađim maloletnicima (od 14 do 16) samo vaspitne mere

- starijim maloletnicima (od 16 do 18) vaspitne mere, a izuzetno maloletnički zatvor

- kazne maloletničkog zatvora najčešće se izriču ako se ponovi delo

Kako da primetite da vam je dete ušlo u kriminal

- neobjašnjiv priliv novca, garderobe, skupih telefona

- neobjašnjivi i nagli izlasci, posebno tokom noći

- negativne promene u ponašanju

- tajanstvenost

- povećana komunikacija sa nepoznatim osobama

Kako kriminalci vrbuju decu

- prvo ih potkupe nekim poklonom

- dete prvo postane potrčko, odnosno kurir

- kasnije postaje diler po kafićima i u školi



Kurir.rs/ Mina Branković

Foto: Profimedia, Printscreen, Marina Lopičić, MUP Printscreen, Dragan Kadić

Kurir