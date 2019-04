OSVANULO OBLAČNO JUTRO, SPREMITE KIŠOBRANE: Danas prolećne temperature, a evo gde stižu pljuskovi

U Srbiji će danas iznad većeg dela zemlje biti umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, ponegde praćenih grmljavinom.

Više padavina se očekuje na zapadu i jugozapadu. U severnim i istočnim krajevima promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, jugoistočni, tokom dana u skretanju na istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 10 C, najviša dnevna od 15 do 21 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu danas promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, jugoistočni, tokom dana u skretanju na istočni i severoistočni.

Jutarnja temperatura oko 10 C, najviša dnevna oko 20 C.

Izgledi vremena za narednih sedam dana - do 15. aprila: Do petka umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Više padavina očekuje se u zapadnim, centralnim i južnim krajevima. Od subote promenljivo oblačno i uglavnom suvo.

Temperatura do četvrtka bez bitnije promene, u petak u padu, od subote jutra sveža, a dnevna temperatura u granicama proseka.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir