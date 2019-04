OVAKO VARAJU PRODAVCI POLOVNJAKA: Obratite pažnju na ovu stvar ili ćete BACITI PARE!

Polovni automobili su znatno povoljniji od novih, ali kupovina može nositi mnoge rizike. Neki prodavci peglaju havarisane automobile, neki se lažno predstavljaju, ali najčešća pojava je vraćanje kilometraže.



Kada se upustite u kupovinu polovnih vozila, nikada sa sigurnošću ne možete da znate šta se krije iza priče prodavca i da li je zaista taj auto pripadao "baki koja ga je vozila samo do pijace". Međutim, postoje načini da se utvrdi stanje vozila.



- Savetujem kupcima da ne daju kaparu, da provere svu dokumentaciju i da idu s majstorom ili sa nekim ko se razume u automobile. Preporučuje se kupovina na proverenim auto-placevima - kaže za Kurir Branislav Grković sa sajta Polovni automobili.



Tehničke zamke



Manji broj pređenih kilometara vuče veću cenu i baš zbog toga mnogi prodavci u Srbiji vraćaju kilometražu vozila. Zato ispisani broj pređenih kilometara nije toliko bitan, mora se utvrditi realno stanje vozila. Istrošenost upravljača, nožnih komandi, volana i ručice menjača pokazuje da je auto dosta prešao, ali danas je sve to moguće brzo srediti. Potrebno je i proveriti da li se slažu datum proizvodnje brojača kilometara i samog automobila.



- Zasad se ne može pouzdano otkriti "korekcija" kilometraže na automobilu. Ni ekspertima nije lako da je prepoznaju - objašnjava Grković.



Čest je slučaj da se oštećeni automobil ispegla i prodaje po dosta višoj ceni. Zbog toga je bitno pre kupovine proveriti limariju. Dobar auto-limar bez većih problema može da utvrdi da li je automobil bio havarisan. Skuplja varijanta je provera u opremljenijim servisima.



Kradeni automobili i lažni prodavci



Od osobe od koje kupujete vozilo obavezno zatražite da vam pokaže lična dokumenta i kontakt podatke. Izbegavajte prodavce koji nisu vlasnici vozila, može doći do problema kada bude vreme za prenos vlasništva.

Jedan od najozbiljnijih problema može da nastane ukoliko se naknadno utvrdi da je vozilo koje je kupljeno ukradeno, bez obzira na to da li je reč o našoj zemlji ili inostranstvu. Da biste se zaštitili, bitno je da proverite mesto na kom je ispisan broj šasije, što se može proveriti u policiji i u Auto-moto savezu. Međutim, već godinama se prodaju ukradena i oduzeta vozila na aukciji carine, iako je njihova legalnost sporna.

Građani izbegavaju kupovinu polovnjaka jer postoji mogućnost da je on već založen za obezbeđenje kredita a da oni to ne znaju. Ukoliko se to ispostavi, ostali bi i bez auta i bez para, ali verovatnoća da se to desi je veoma mala. - Kupovina već založenih vozila ne može da vam se desi jer baš ovakve prevare sprečava sistem javnih beležnika - kaže za Kurir Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Iz Javnobeležničke komore Srbije potvrđuju da je veći nivo pravne sigurnosti pri kupovini polovnjaka postignut overom potpisa i njihovim upisom u javnobeležničke knjige. Da li je određeni automobil založen, može da se proveri i na sajtu Agencije za privredne registre.

Polovan auto

- može biti stariji nego što piše u dokumentima

- možda je pretrpeo tešku saobraćajnu nezgodu

- prešao je više nego što piše na instrument tabli

- u lošijem je stanju nego što izgleda

- ukraden je

Najtraženiji cenovni rang

- 10% do 1.000 evra

- 22% od 1.000 do 2.000 evra

- 16% od 2.000 do 3.000 evra

- 17% od 3.000 do 5.000 evra

- 5% od 5.000 do 6.000 evra

- 9% od 6.000 do 10.000 evra

- 21% preko 10.000 evra

Najtraženija godišta

1. 2008.

2. 2006-2007.

3. 2008-2009.

Najtraženije marke polovnjaka

1. Folksvagen

2. Audi

3. BMW

4. Opel

5. Mercedes Benc