ZASEDANJE NAJVAŽNIJEG CRKVENOG TELA: Sabor SPC počinje u Žiči, a ne u Peći

Prolećno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve ove godine neće početi u Pećkoj patrijaršiji, kako je bila tradicija do sada, ekskluzivno saznaje Kurir!



Ove godine najveće i najvažnije crkveno telo počeće zasedanje u Žiči, a razlog te promene je jubilej - osam vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, koji se obeležava u 2019.

foto: Profimedia



Kako objašnjava Kurirov izvor iz SPC, odluka da Sabor ne počne u Pećkoj patrijaršiji nema veze s politikom, a razlog je isključivo simboličan, s obzirom na to da je 1219. godine srpska crkva, odnosno žička arhiepiskopija, postala autokefalna.

- Sabor će početi u manastiru Žiča zbog osam vekova autokefalije, Žiča je prvo sedište srpske arhiepiskopije. Još uvek se ne zna da li će nakon toga vladike otići u Pećku patrijaršiju, to će se znati do kraja meseca. To što Sabor ne počinje zasedanjem u Peći nema veze s politikom, to su spekulacije koje nemaju veze s realnošću - otkriva naš sagovornik.

foto: Nebojša Mandić



Prema njegovim rečima, Sabor SPC počinje 9. maja, a nakon sabranja u manastiru Žiča radni deo će biti nastavljen u Beogradu.

- Ono što je sigurno jeste da će centralna proslava 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve biti održana početkom oktobra u manastiru Žiča, nakon čega će crkveni velikodostojnici otići u Pećku patrijaršiju, gde će biti nastvaljana manifestacija. Upravo da se pokaže da je sedište Žiča, ali i Pećka patrijaršija - priča izvor iz SPC.



Naš sagovornik dodaje će vladike o dnevnom redu i temama o kojima će raspravljati saznati neposredno pred početak Sabora, a da je pitanje Kosova i Metohije svakako nezaobilazna tema, kao i jubilej, a biće reči i o unutrašnjim pitanjima, vaspitanju, prosveti...



Patrijarh Irinej za Kurir

Idem na Kosovo i Metohiju, pričaću s narodom foto: Dragana Udovičić Patrijarh Irinej najavio je ekskluzivno za Kurir da će u subotu, nedelju i ponedeljak boraviti na Kosovu i Metohiji.

- Ovih dana ću posetiti Kosovo i Metohiju, pa ću sa narodom i vernicima razgovarati. Rekao sam vladici Teodosiju da ću doći, da li je on to preneo vernicima ne znam. Svakako da ću razgovarati sa njima, oni imaju podršku crkve - istakao je prvi čovek srspke crkve, koji će nakon sedam meseci posetiti Kosmet.



Kurir.rs/ M. Branković

Foto: Marina Lopičić, Profimedia, Nebojša Mandić, Dragana Udovičić

Kurir