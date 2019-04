NA DESETOJ DIRECT MEDIA AKADEMIJI, OD 28. DO 30. MAJA U MADLENIJANUMU POČINJE: Nova era komunikacija!

Edukativna konferencija Direct Media Akademija koja se ove godine održava od 28. do 30. maja u Madlenijanumu predstaviće marketinškoj struci i svim zaljubljenicima u medije, marketing i komunikacije najnovije trendove iz industrije.

Pod sloganom “Nova era komunkacija”, trodnevna edukacija koju organizuje DIRECT MEDIA United Solutions, bavi se tehnologijama, medijima i inovativnim menadžmentom u renesansi komunikacija koja je na delu.

Na dva modula, a kroz predavanja i interaktivne radionice, uz vrhunske domaće predavače i goste iz inostranstva, polaznici će savladati konkretne alate i strategije za uspešno komuniciranje u novoj eri.

Dva modula: Mediji i Brending

Modul “Novi svet medija”, koji vodi Marija Matić, Data & Communications Director DIRECT MEDIA United Solutions, odgovara na pitanja o budućnosti televizije, digitala, društvenih mreža, ulozi podataka u komuniciranju.

Modul “Novi brending - Hokus pokus”, vodiće Mitja Tuškej, strateg u Ascanius Media Slovenija, koja je afilijacija DIRECT MEDIA United Solutions. Mitja će predstaviti novi koncept brendinga i polaznicima dati okvir i alate za tranziciju u inovativne forme strategije brenda.

Samo za polaznike oba modula, jedan od najboljih trenera na svetu, Ravid Kuperberg iz agencije Mindscapes iz Izraela, održaće četvoročasovnu radionicu na temu „Cracking the Codes of Creativity and Innovation“ ili “Kako se dešifruju kreativno i inovativno”. Na radionici će polaznici naučiti da dešifruju kodove koji stoje iza najkreativnijih i najuspešnijih kampanja i kako da to znanje primene na svoje brendove i poslovanje.

Svetska imena na Festivalskom danu

U eri povezanosti, Festivalski dan akademije, koji se održava 30.maja, rezervisan je za niz predavanja ne samo svetskih i domaćih imena iz industrije advertajzinga već i iz drugih, usko povezanih branši.

Pored Ravida Kuperberga koji je spremio predavanje pod nazivom “The Story of StoryTeching” ili “Kako se inovativna tehnologija prenosi u efektno pripovedanje”, publika Festivalskog dana će direktno od našeg proslavljenog umetnika, Dragana Bjelogrlića slušati o tome gde se nalazimo na mapi svetske produkcije i inovacija na polju filmske umetnosti. Od Srđana Đurđevića, direktora R&D tima United Grupe saznaće kako se moderne tehnologije – mašinsko učenje i veštačka inteligencija - koriste u obradi TV sadržaja, a Vladimir Vulić, suosnivač Digitalizuj.me i Spark.me govoriće o novom modelu menažmenta u digitalno transformisanim kompanijama.

Rane prijave traju do 1.maja putem sajta www.directmediacademy.com. Studenti imaju poseban popust, a prihod od prodaje kotizacija biće uplaćen u humanitarne svrhe. Prihod sa DMA 2018 doniran je NURDOR-u.

Ovogodišnja Direct Media Akademija posvećena je obeležavanju 500 godina od smrti simbola renesansne ere, svestranog genija i vizionara – Leonarda da Vinčija.

Zakoračite u novu eru komunikacija!

Prijavite se na www.directmediacademy.com

