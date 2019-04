DRAŽA JE NAREDIO DA MU DOVEDU TITA, ZNAO JE DOBRO KO JE ON! Šok intervju Miloslava Samardžića: Sve tajne četničkog pokreta koje su MNOGI KRILI, ko je bio PRAVI VALTER, odakle četnicima tokom rata MILIONI, o Brozu, partizanima...

Prošlo je 30 godina od kada je istoriograf Miloslav Samardžić objavio prvi afirmativni članak o četnicima u tadašnjoj SFRJ.

U njemu je napisao da četnici nisu ono što tvrde komunisti.

Samardžić je u emisiji "A šta vi mislite" ispričao do sada malo poznate stvari o četnicima i četničkom pokretu.

JUGOSLOVENSKA VOJSKA U OTADŽBINI ILI ČETNICI?

Naispravnije je reći - jugoslovenska vojska. I to jeste bio zvaničan naziv Dražine vojske. To je bio naziv i pre rata i naziv nije menjan. E onda je 1942. došlo do te interne podele na JVUO, JV u zarobljeništvu i JV u emigraciji. Ovi domaći istoričari neokomunisti namerno forsiraju ili JVUO ili Ravnogorski pokret da bi na ma koji način osporili legalnost.

A što se tiče četnika - svi su tako zvali. Draža je imao 1941. na pečatu mrtvačku glavu i štambilj - Komanda četničkih odreda jugoslovenske vojske.

Četnički odredi su bili deo jugoslovenske vojske. Četnički bataljoni su na reveru imali mrtvačku glavu. Posle te intrne podele 1942.

Draža je koristio i naziv JVUO a kad bi pričao sa strancima onda je govorio JV.

ČETNICI I BRADA

Skoro sam od jednog našeg istraživača nabavio fotografiju Draže Mihailovića iz marta 1942. Ona još nije objavljena. Na toj fotografiji Draža nema bradu. To je potvrdilo moju teoriju da je on kada se prvi put javno pojavio na Vaskrs 1942. godine imao je bradu. Bradu je držao radi maskiranja, da ga ljudi ne bi prepoznali, da ga ne bi prepoznali nemački špijuni. Jer nemci nisu uglavnom znali gde je Draža, pošto je on imao svoje dvojnike na različitim stranama.

foto: Printscreen Youtube

On je radi kamuflaže tada na Vaskrs je on skinuo i uniformu. Znači imao je bradu i bio je u nekom narodnom odelu. A ovi oko njega su po ugledu na komandanta počeli da nose bradu. Ali ono što je bitno - kada se saberu svi ti sa bradam to je manje od jedan odsto. Imam fotografiju iz Dinarske divizije...

Njih je oko 7.000 pošlo u Italiju 1945. I slikali su se pre brijanja svi sa bradama. I bilo ih je manje od 50 na njih 5-6 hiljada. Ne znam što su se komunisti uhvatili toliko za te brade kad su njihovi osnivači nosili brade, npr Marks.

DRAŽA - SRPSKI ILI JUGOSLOVENSKI NACIONALISTA

Ne bih koristio reč nacionalista jer je ta reč danas izvitoperena. To je nacionalista bio rodoljub a danas kada kažeš da je neko nacionalista to ispada kao da je nacista.

Draža je radio svoj posao kao načelnik štaba jugoslovenske vojske. I on je kao i kralj Petar kao i jugoslovenska vlada branio Jugoslaviju.

On kad je dolazio na Ravnu goru, po saznanju za genocid u NDH, prvi zadatak sebi postavio odbranu naroda od genocida preko Drine unutar NDH. On šalje mnogo oficira, šalje se dosta novca. Vlada Jugoslavije je poslala mnogo novca. Imali su novca jer je zlato izneto pre rata. Vlada šalje novac četnicima da kupe izbeglicima hranu u Lici i Dalmaciji npr...

Kad su počeli da beže muslimani iz tih krajeva bližih Srbiji, ostavljali su prazna sela. Onda su četnici izbeglice koje su bežale otuda naseljavali u ta prazna sela i organizovali hranu za njih... Muslimani beže da ih ne pobiju četnici koji su ih ubijali iz osvete.

foto: Printscreen Youtube

Četnici su ubili oko 8.000 muslimana i oko 2.000 Hrvata civila. A ovi su ubili stotine hiljada Srba. To je sve ratni zločin. Partizani mislim da su ubili manje od hiljadu. Ali partizanima su komandovali Hrvati i oni naprosto nisu dozvoljavali njima da se svete. Draža jeste zabranjivao osvete ali nije moglo u toj meri da se spreči. Bili bi i veći zločini da Draža nije zabranio zločine.

Tri dana pre oslobođenje Višegrada 1943. Nemci su nahuškali muslimane koji su tri sela spalili i pobili sve koje su našli. E kad je Višegrad oslobođen, kada su upali četnici oni su proterali Nemce i ustaše i onda su počeli da ubijaju civile muslimane. Posle su ti četnici koji su to radili bili streljani.

Dražu i danas mnogi optužuju, iako je oslobođen, za ratni zločin. A optužba je apsurdna jer tada su važile one haške konvencije o pravu na odmazdu. Da je Draža naredio da se počine ti zločini to ne bi bili zločini po toj konvenciji.

MUSLIMANI NA STRANI ČETNIKA

Značajan broj muslimana, njih više hiljada, u oblasti Konjica i Bjeljine su se borili na strani četnika. Muslimanski prvaci, najistaknutiji ljudi poput lekara, pravnika su bili uz Dražu dok je rulja bila uz ustaše.

Bitno je naglasiti da su krajem 1941. sve muslimanske verske vođe osuđivale zločine nad Srbima. Jasno su rekli - To služi trećima da se mi poubijamo sa pravoslavcima.

Pronašao sam za sve ove godine istraživanja da je samo jedan muslimanski sveštenik bio ratni zločinac a hrvatskih je bilo više od 1.000. Dakle ne mogu svi u isti koš.

PRAVI VALTER

Vladimir Perić Valter je bio partizanski Valter. On je poginuo 6. aprila 1945. u Sarajevu od zalutale minobacačke mine. Ali on se u nemačkim dokumentima ne spominje uopšte.

Dok je "Dosije Valter" najobimniji dosije Gestapoa na Balkanu. A Valter je pseudonim potpukovnika Žarka Todorivića komandanta beogradskih ilegalaca i severnih pokrajina.

foto: Printscreen Youtube

Baza mu je Beograd ali je on išao i u Zagreb.

Nije bio cilj četnicima da ubijaju Nemce u Beogradu. Jer nije bilo svrhe... Mogli bi da se onda ovi svete civilima. Ali cilj je sabotaža, obavešptajni rad, diverzija i skupljanje novca.

Posebno je bio bitan novac jer je on neophodan za vođenje rata a Beograd je bio glavni finansijski centar. Npr Jugoslovenska vlada uplati sa nečijeg tuđeg računa nekoj kompaniji iz Beograda da bi se kao istražila mogućnost otvaranja npr rudnika antimona u Srbiji. I onda Valterovi ilegalci podignu te pare.

U dokumentima piše - oko 6 miliona švajcarskih franaka. E to vam je danas puta 17... Ogroman novac. Inače najviše para su tokom rata, ako se izuzmu Nemci, imali četnici. A četnici su imali najviše para zato što je legalna vlada Jugoslavije imala najviše novca. Ta vlada je stotine miliona evra današnjih para dala četnicima. Zato su služili ilegalci... Četnici su za razliku od partizana vodili knjige. Kupovali su hranu, tkanine za odelo, kupovali su na crno oružje kad je moglo... Četnici su kupovali hranu a partizani uđu i pokupe hranu... Sve u ime naroda.

Četnici su imali preko 100 radio stanica. Draža je imao 3-4 koje su radile neprekidno. I stalno je znao šta se dešava. E sad nemci su upadali u vezu. Četnici su imali tri radio-stanice u Beogradu. Nemci su defifrovali 4-5 odsto šifrovanih poruka. Četnici su koristili šifre dok partizani nisu koristili šifre. Nepismeni...

Draža je plaćao da najbolji operateri dođu iz pošte Beograd, da im se zbrinu porodice a da ovi rade taj šifrarski posao.

Kod Draže u komitetu od 50 članova bilo je 45 doktora nauka sa Sorbone. Četnički pokret izdaje oko 125 novina tokom rata, a partizani svega nekoliko.

SUSRET TITA I DRAŽE

Obojica su znali ko je onaj drugi. Tito je imao plan da ubije Dražu i njegove a Draža je imao plan da ubije Tita i njegove... Ili barem da ih izvede na sud.

Draža je Titu predlagao rat u NDH, ali je to Broz odbio. Draža je naredio da mu dovedu Tita, zato je Tito došao u vilu Vojvode Mišića u selo Struganik.

Tito je rekao da će ovde voditi rat protiv Nemaca a Draža mu je rekao da već postoji front tamo gde gine srpski narod a to je NDH. I Draža je predlagao Titu da se pridruži brobi u NDH. Tito je to odbio i ostao uporan o borbi sa Nemcima u Srbiji.

LOZNICA

Prvi grad u Evropi, porobljenoj od Hitlera, koji je bio oslobođen bio je Loznica. Oslobodili su je četnici 31. avgusta 1941.

Kurir.rs/Priredio: P.L./Foto: Youtube

Kurir