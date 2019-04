NE ZABORAVITE KIŠOBRANE: Danas pretežno oblačno, pljuskovi na jugu i istoku Srbije! Sunce tek od ponedeljka

U Srbiji se danas očekuje pretežno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, na jugu i istoku Srbije posle podne očekuju se i lokalni pljuskovi, a u višim planinskim predelima povremeno će padati slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab do umeren severni. Jutarnja temperatura od četiri do devet stepeni, maksimalna od 11 do 15.

U Beogradu takođe pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom.

Vetar slab do umeren severni. Jutarnja temperatura oko šest stepeni, najviša dnevna oko 12.

Do ponedeljka promenljivo oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom, u višim planinskim predelima slab sneg.

Zatim pretežno sunčano i toplije.

