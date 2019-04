OD VEČERAS RAZVEDRAVANJE: Ponedeljak tmuran, povremeno s kišom! Do 16 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će danas na severozapadu i istoku zemlje biti pretežno sunčano, u ostalim delovima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, a od sredine dana ponegde i s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

U višim planinskim predelima biće slab sneg.

Uveče i tokom noći razvedravanje. Vetar slab do umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura biće od četiri do osam stepeni, a najviša dnevna od 13 do 16, saopštio je RHMZ.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, a od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Krajem dana očekuje se razvedravanje. Najniža temperatura biće osam, a najviša dnevna 16 stepeni.

(Kurir.rs/Tanjug)

