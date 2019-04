TOPLO, ALI MOGUĆA KIŠA: Za praznike suvo i toplo - do 25 stepeni

Za praznike će najverovatnije biti suvo i veoma toplo, najavljuju meteorolozi! A do kraja ove nedelje možemo očekivati tipično aprilsko vreme - toplo, ali sa povremenim pljuskovima.

Danas je u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo vreme, međutim, u toku jutra i prepodneva na jugu je bilo oblačno i imalo je uslova za slabu kišu. U ostatku Srbije vedro, ali i hladnije, uslova za mraz bilo je u jutarnjim časovima. Minimalna temperatura od 1 na severozapadu, do 9 stepeni na jugoistoku, a maksimalna od 15 do 19 stepeni.

Pretežno sunčano i toplo vreme zadržaće se i sutra, s tim što će ujutru biti opasnosti od klizavog mraza. Tokom dana biće umereno oblačno, sa smenom sunčanih i oblačnih intervala. Temperatura će se kretati od 14 do 18 stepeni.

Tokom četvrtka biće promenljivo oblačno, postojaće uslovi za lokalne pljuskove tokom dana. Maksimalna dnevna temperatura od 15 stepeni, pa do 20. podeljka. U petak će biti isto kao u četvrtak, mogući pljuskovi, a temperatura takođe od 15 do 20 stepeni.

Za vikend se očekuje pretežno sunčano vreme, jedino u subotu tokom poslepodneva, i to na jugu zemlje, može doći do padavina. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 15 do 19 stepeni, dok će u nedelju biti 20 stepeni.

Početkom sledeće nedelje možemo očekivati uglavnom sunčano i toplo vreme, koje je i uobičajeno za ovo doba godine. Temperatura tokom dana će biti 20 stepeni. Ne očekuju se padavine, ipak, moguće su jedino u brdsko-planinskim predelima. Primetan je porast temperature u odnosu na prethodne dane, u skladu sa očekivanjima za ovo doba godine.

- Prema dugoročnim prognozama, uoči praznika, tj. za Vaskrs i Prvi maj, najverovatnije će biti lepo, sunčano i suvo vreme, sa najvišom temperaturom od 25 stepeni, što je idealno za odlazak u prirodu - najavljuje za Kurir meteorolog Đorđe Đurić iz "Veder to ambrela".

Kurir.rs/M. Vujović

Foto:Shutterstock

Kurir