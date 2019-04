SVA GODIŠNJA DOBA U JEDNOM DANU! U sredu ujutro mraz i magla, a onda sunce, pa uveče kiša! PROLEĆE NEĆE JOŠ

Posle podne postepeno povećanje oblačnosti sa severoistoka, a uveče i tokom noći ponegde kiša. Vetar slab i umeren, na istoku zemlje i u planinskim predelima povremeno jak severni, severozapadni.

Jutarnja temperatura od 0 do 6 C, najviša dnevna od 14 do 18 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

U Beogradu će jutro biti pretežno vedro i na širem području grada sa kratkotrajnom maglom i slabim prizemnim mrazem.

Tokom dana pretežno sunčano. Posle podne postepeno povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći moguća kiša.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 5 C, najvisa dnevna oko 16 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam adan - do 24. aprila

U četvrtak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. U petak veći deo dana pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na jugu i istoku zemlje očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Za dane vikenda i u ponedeljak sunčano sa temperaturom u postepenom porastu. Krajem perioda toplo, u većini mesta preovladivaće sunčano, samo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkorajnim pljuskovima i grmljavinom.

Početkom naredne sedmice jugoistočni vetar u pojačanju, a dnevna temperatura u većini mesta od 21 do 24 C.

(Kurir.rs/Tanjug)

