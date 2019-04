VEČITI STUDENTI TRAŽE JOŠ JEDNO PRODUŽENJE, IMA IH 10.000: Kad smo upisivali, ograničenja nije bilo! Rok za diplomiranje ističe im 30. septembra (ANKETA)

prebolonjci potpisuju peticiju, većina ih je na korak do diplome

BEOGRAD - Studenti koji su upisali fakultet po starom programu, pre uvođenja "bolonje", pokrenuli su peticiju da im se produži rok za završetak fakulteta, koji ističe 30. septembra ove godine.

Peticiju je do sada potpisalo više od 2.200 studenata i oni kažu da je besmisleno ograničavati rokove za završetak studija, jer kada su upisivali fakultet ograničenja nije bilo.

foto: Zorana Jevtić

Uvođenjem Bolonjske deklaracija 2006. godine, akademcima koji su studije upisali po starom programu dat je rok da diplomiraju do školske 2011/2012 godine. Rok za završetak studija više puta je pomeran, najpre na 2014. godinu, zatim na 2016., pa na 2018. godine, da bi prošle godine dobili rok od godinu, tačnije do septembra 2019. godine da okončaju studije.

Procena je da trenutno u Srbiji ima oko 10.000 starih studenata, ali da svi nisu aktivni. Jedna od njih je Verica Ivanović Kuzmanović koja kaže da bi se produženjem roka problem relativno brzo rešio, studenti bi okončali svoje studije, a fakulteti izbegli dodatni haos oko organizacije.

foto: Zorana Jevtić

Ona kaže da stari studenti nisu sigurni šta im se nudi kao rešenje ukoliko ne završe studije do septembra i da su opcije koje se pominju neprihvatljive za njih.

Podseća da je većina na korak do diplome, da su uglavnom apsolventi kojima je ostalo najviše četiri ispita do kraja, te da je nelogično da ih sada vrate na niže godine studija.

Većina njih, kako kaže, već radi, neki odavno ne žive u mestu gde su studirali tako da ne mogu da napuštaju posao da bi slušali predavanja na fakultetu.

foto: Aleksandar Jovanović/Ilustracija

"Dodali bi nam nove ispite koji su suštinski isto gradivo samo izdeljeno u više manjih ispita,a koje smo već položili ali bismo morali da ih dodatno plaćamo. Plaćali bi i priznavanje već položenih ispita koji su bili značajno obimniji nego po bolonji", pojašnjava ona.

Sve to im se nameće, smatra ona, da bi se opravdala iluzije o uspešnosti bolonjske reforme i da oni na taj način postaju "kolateralna šteta".

Član skupštinskog Odbora za obrazovanje prof. Marko Atlagić kaže da pitanje starih studenata prati od početka i da su prethodnim produžavanjem rokova mnogi od njih završili studije.

Da li će biti novog produžetka, kako kaže, zavisi šta će reći Ministarstvo prosvete, ali je njegov lični stav, kao pedagoga, da im se dozvoli produženje roka da završe studije.

foto: AP/Ilustracija

Napominje da su oni studije upisali po zakonu u kome je stajalo da studije moraju da se završe po programu po kom su upisane i da nema nikakvih ograničenja za završetak fakulteta.

"Što se mene lično tiče ja sam kao pedagog da im se dozvoli produžetak i ne bi trebalo da im se uskraćuje to pravo, posebno za one koji rade i studiraju", zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir