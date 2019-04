ZA VIKEND ČAK 25 STEPENI! OČEKUJU NAS 3 DANA LETA, A ONDA OPET KIŠA! Zahlađenje neće dugo trajati, evo kakvo nas vreme čeka narednih dana!

Tokom dana predstojećeg vikenda ali početkom nedelje očekuje se sunčano i toplo vreme, a najviše dnevne temperature dostizaće čak 25 stepeni Celzijusa. Moguća je pojava kratkotrajne kiše na jugu zemlje, ali lokalnog karatera. Sa osmehom na licu zbog sunca možemo dočekati Uskršnje praznike i provesti ih u prirodi s obzirom na to da će nas vremenske prilike itekako poslužiti.

Prema rečima Đorđa Đurića iz "AccuWeather" pred nama je sučani period i prolećni vikend tako da nas i za praznične dane Uskrsa očekuje veoma toplo vreme.

Sunčan vikend

U subotu i nedelju pored pravih prolećnih temperatura sledi jedno upozorenje za sve poljoprivrednike jer je moguća pojava mraza na 5 centrimetara pri tlu.

- Očekuju se hladnija jutra u celoj Srbiji, iako će temperature tokom dana znatno porasti - navodi Đurić.

foto: Shutterstock

U subotu se očekuje umereno toplo vreme sa dnevnom temperaturom od 2 do 8 stepeni, dok će se maksimalna dnevna kretati od 15 do 20 stepeni. U nedelju će takođe temperature biti nešto više nego prethodnog dana vikenda i relativno toplo vreme. Jutarnja će biti između 1 i 7 stepeni, dok se maksimalna dnevna očekuje da će biti 23 stepena. Na jugu i istoku očekuje se razvoj oblačnosti ali vrlo brzo doći će do razvredravanja.

Početak naredne nedelje biće obilovan sunčanim periodima sa eventualnom kišom koja će biti prisutna u utorak ali samo u jugozapadnom delu Srbije.

U ponedeljak se očekuje maksimalna dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni, dok će posle podne biti prisutno pojačanje jugoistočnog vetra, tako da se u noći između ponedeljka i utorka očekuje pojava košave u košavskom području.

foto: AP/Ilustracija

Noć između ponedeljka i utorka odlikovaće i prolazno naoblačenje sa pljuskovima i grmaljivnom koje dolazi sa jugozapda ali će već u jutarnjim časovima tokom utorka očekuje razvredravanje.

- Samim tim za utorak se prognoziraju nešto svežije temperature u odnosu na prošle dane, i pad temperature od 5 do 7 stepeni -dodaje Đurić.



Ali već od srede možemo se ponovo radovati sunčanom vremenu i sve toplijim danima, tako da ćemo uživai sa maksimalnom dnevnom teperaturom od 25 stepeni.

Ponedeljak, utorak, sreda i četvrtak u košavskom području može biti proprađeno sa jakom olujnom košavom sa povremenim olujniim uradima, dok će na jugu Banata biti prusutani orkanski udari koji će se kretari do 100 kilometara na čas.

Sve u svemu možemo biti sigurni da će sunčani dani u glavnom gradu ali i u Srbiji zadržati i da uskoro neće biti znatnijeg zahlađenja.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir