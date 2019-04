BESPLATNI PREGLEDI KOŽE ŠIROM SRBIJE: U ova 24 grada moći ćete da se pregledate 13. maja, evo kako

BEOGRAD - Udruženje dermatovenerologa Srbije danas je najavilo da će i ove godine, u okviru kampanje Euromelanom, organizovati besplatne preglede građana u 24 grada Srbije i u 49 državnih i privatnih zdravstvenih ustanova.

U saradnji sa Inovacionim centrom Elektrotehničkog fakulteta napravljena je veb aplikacija sa upitnikom koji otkriva osobe koji imaju povišen rizik za nastanak raka kože i usmerava ih na zakazivanje besplatnog pregleda 13. maja u jednoj od dermatoloških ustanova širom Srbije.

Od 22. aprila do 3. maja zakazivanje pregleda biće moguće putem veb stranice www.euromelanoa.org/serbia, a od 6. do 8. maja od 8 do 20 putem besplatne telefonske linije na broj: 0800 222 888.

Kampanja Euromelanom je zvanična medijska kampanja Evropskog udruženja za dermatološku onkologiju i Evropske akademije za dermatologiju i venerologiju, a sprovodi se pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Srbije.

Usmerena je na podizanje svesti o zaštiti kože od UV zračenja i ranom otkrivanju melanoma i drugih oblika raka kože, a moto ovogodišnje kampanje je "Borba sa rakom kože počinjen u tvojoj glavi".

