GRAĐANI NE MARE ZA ORALNO ZDRAVLJE: Svaki deseti Srbin nema nijedan zub!

Nedavno su povodom Svetskog dana oralnog zdravlja objavljeni alarmantni podaci da čak 700.000 građana Srbije nema nijedan zub i da samo polovina stanovništva redovno pere zube!

Ovu poraznu statistiku stručnjaci objašnjavaju nametanjem troška za stomatološke usluge, ali i nedovoljno razvijenom svešću o važnosti zuba i posledicama po zdravlje koje izaziva loša oralna higijena, budući da se gubitkom samo jednog zuba ugrožava skladnost lica i otežava žvakanje hrane.

Naime, do 2005. lečenje zuba bilo je besplatno i svako je mogao bez dinara da ih popravlja. Samo godinu dana kasnije, posete zubaru smanjuju se za 44 odsto, a sve zbog obaveze da se i u državne ordinacije nosi novčanik. Danas statistika Instituta za javno zdravlje "Batut" pokazuje da svaki deseti stanovnik Srbije nema nijedan svoj zub u vilici!

- Stomatološke usluge, izmenom zakonske regulative 2006, više se ne obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pa građani već 13 godina plaćaju punu cenu, u državnom ili privatnom sektoru zdravstva - objašnjavaju za Kurir iz Zavoda za javno zdravlje.

Kako bi manje plaćali, građani zubobolju ublažuju lekovima, a posetu zubaru obavljaju tek kad zubu nema spasa i gotov je za vađenje.

Međutim, stomatolog Jovan Cabunac ističe "da je nedovoljno razvijena svest o važnosti zuba":

- Da se problem javio sada, od kada se popravke plaćaju, onda bi problem bio u novcu. Ovako je novac na drugom mestu. Nemar je problem, ne postoji navika odlaska kod zubara. Loše navike poput prekomernog unošenja šećera, alkohola i cigareta narušavaju oralno zdravlje, što u celom organizmu stvara ozbiljne probleme.

Cabunac dodaje i da je "jedan od primarnih segmenata neodlaska kod zubara strah od bola, igle i zvuka stomatološke mašine".

Najčešći problemi koji se javljaju su nastanak karijesa, pulpitis, gangrena i parodontitis, koji potpuno razara tkiva zuba i dovodi do njihovog ispadanja.

Ipak, građani Srbije određene starosne dobi i zdravstvenog stanja imaju pravo na besplatne stomatološke usluge, dok Stomatološki fakultet u Pančevu radi besplatne preglede, popravke i vađenje zuba, u okviru vežbi koje studenti imaju. Pregledi i popravke se vrše tokom cele godine.

Ko ne plaća popravku

- Trudnice i porodilje (do godinu dana deteta)

- Deca uzrasta do 18 godina

- Stariji od 65 godina (pravo na protetiku, uz participaciju)

- Nezaposleni (od socijalnog dobijaju potvrdu za besplatnu popravku zuba)

- Svi građani kojima je neophodna prva pomoć

- Punoletne osobe s teškim invaliditetom ili duševno ometene u razvoju, kao i oni s težim deformitetom lica i vilica

- Studenti do 26 godina (u studentskim poliklinikama)