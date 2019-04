SVEČANOST U PREDSEDNIŠTVU: Nikola Selaković uručio odlikovanja pripadnicima Vojske i Ministarstva (FOTO)

Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković, kao izaslanik predsednika Republike, uručio je danas odlikovanja pripadnicima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane povodom Sretenja - Dana državnosti i Dana Vojske Srbije.

Uručenju odlikovanja prisustvovali su i ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, a zlatnom i srebrnom medaljom odlikovano je više od 170 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane.

Ukazom predsednika Republike od 11. februara, za Dan državnosti srebrnom i zlatnom medaljom odlikovano je 93 pripadnika VS i Ministarstva odbrane, od čega 35 za zasluge, a 56 za revnosnu službu, dok je ukazom od 12. aprila predsednik odlikovao ukupno 80 pripadnika VS i MO i to 27 za zasluge, a 53 za revnosnu službu.

Među odlikovanima su zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general - major Petar Cvetković, komandant Specijalne brigade brigadni general Miroslav Talijan, kapetan Dušan Aličić, stariji vodnik Goran Arsić, potpukovnik Zoran Blagojević, stariji vodnik Nenad Božović, zastavnik Dragan Vilotijević, zastavnik Ivan Vojinović, pukovnik Željko Gavrilović, major Ljubiša Lekić, major Dragan Marjanović, potpukovnik Petar Negić, vojni službenik Saša Stojanović, desetar Jovica Tomić, vojni nameštenik Zoran Čabarkapa.

Selaković je obraćajući se odlikovanima kazao da mu je pripala izuzetna čast da u ime predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije, Aleksandra Vučića, pozdravi pripadnike VS i Ministarstva odbrane na današnji praznik, koji je ustanovljen kao sećanje na jedan od najvažnijih dana u našoj istoriji, koji je označio prekretnicu za slobodu naše zemlje i početak borbe za slobodu - kao sećanje na početak Drugog srpskog ustanka.

Prema njegovim rečima, srpski narod je koliko su mu to okolnosti dopuštale, pokušavao da se izborimo mirnim sredstvima, ali kada nije bilo moguće, nije isključivao ni oružane sukobe.

"Oružana borba za slobodu bila je sve vreme praćena snažnom diplomatskom borbom gde je najveće oružje bila politika. Jednom probuđena želja za slobodom davala je snagu srpskom narodu i vojsci da se izbori za svoja prava, iznalazili smo načine da se odbranimo od svih izazova i nedaća i kada smo se oslobodili počeli smo da gradimo slobodnu državu, a kratke periode mira koristili smo za ekonomsko jačanje, što je i tada i danas preduslov za jačanje Vojske", kazao je Selaković.

On je naveo da borbe knjaza Miloša nisu bile ni malo lake, kao što nije ni jedna borba i da smo za dva veka postojanja moderne Srbije uspeli da ostvarimo više nego impresivne rezultate.

"Od ustaničke vojske danas imamo visoko modernu i opremljenu vojsku, među prvima u Evropi doneli smo Ustav kao garanciju i temelj za pravo i slobodu, izgradili smo puteve, pruge, bolnice, škole... i bili smo više puta primoravani da to obnavljamo. Zato su naši uspesi veći", naveo je generalni sekretar predsednika.

Istakao je da svih tih rezultata ne bi bilo da se grupa naših predaka, srpskih seljaka željnih slobode, nije odvažila na borbu.

"Na danšnji dan se sećamo tih podviga, jer znamo da su zalog za danas i za našu decu. Oni su nam omogućili slobodu. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su tokom prethodnih godina pružili podršku jačanju mira i stabilnosti u Srbiji, ali i u regionu i siguran sam da će nastaviti kao i do sada da ispunjavanja profesionalno zadatke", kazao je Selaković.

Dodao je da da će imati pomoć države, koja će biti samo veća i bolja.

"Naša vojska, osim za sigurnost i mir, u mnogome doprinosi naučnom, tehnološkom i svakom drugom napretku. Zarad napretka Srbije, bolje i izvesnije budućnosti, pozivam vas, kao i vrhovni komandant što čini, na jedinstvo, sabornost, sa težnjom ka napretku, uz poštovanje integriteta Srbije", rekao je Selaković na svečanosti.

