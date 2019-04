KOŠAVA ŠIBA I OD JUTROS: Danas toplije, do 26 stepeni! Očekuje se slabljenje vetra, olujni udari u Banatu i Podunavlju

BEOGRAD - Od danas do petka i dalje će duvati košava, ali slabijeg intenziteta, sa najjačim udarima na području južnog Banata i donjeg Podunavlja, oko 20 metara u sekundi.

U Srbiji će, prema prognozi RHMZ, biti pretežno sunčano i toplije, uz slab i umeren, a u košavskom području i na planinama jak južni i jugoistočni vetar, koji ce na jugu Banata i u donjem Podunavlju dostizati olujne udare.

foto: Beta/Dragan Gojić

Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ređa pojava kratkotrajnih pljuskova. Najniža temperatura od 7 do 12 C, najviša dnevna od 19 na istoku do 26 stepeni na zapadu Srbije.

U Beogradu će biti pretežno sunčano, toplije i vetrovito sa jakim jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura oko 12 C, najviša dnevna oko 23 C.

Do petka će biti pretežno sunčano i toplo, u košavskom području i vetrovito uz

postepeno slabljenje jugoistočnog vetra.

Zatim promenljivo oblačno i malo svežije, u većini mesta sa periodima sunčanog vremena, samo u subotu i ponedeljak mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

