MINDSCAPES U BEOGRADU! Deseta Direct Media Akademija najavljuje gostovanja specijalnih gostiju

Ako još uvek niste čuli za Mindscapes ili bili polaznik jedne od njihovih radionica sada je pravi trenutak!

Širom sveta poznati marketinški eksperti iz Izraela, u okviru modula Direct Media Akademije, koja se održava od 28. do 30. maja u Madlenijanumu, održaće specijalnu radionicu posle koje više ništa nije kao pre - tako barem kažu polaznici njihovih treninga.

foto: Promo

Beograd će imati priliku da upozna Ravida Kuperberga, jednog od kreativnih umova iz ove organizacije. Ravid je za polaznike modula Direct Media Akademije pripremio radionicu pod nazivom Cracking the Codes of Creativity and Innovation ili Kako se dešifruju kreativno i inovativno. Četvoročasovna radionica ponudiće konkretne i moćne alate kojima se otkrivaju obrasci inovativnog i kreativnog razmišljanja.

Inače, pod imenom Mindscapes stoji razrađeni sistem treninga, a njihove metode su alati kreirani analiziranjem najinovativnijih i najkreativnijih nagrađivanih kampanja iz celog sveta. Klijenti su im najveće svetske kompanije i brendovi, a njihov uspeh opravdava tridesetak kanskih Lavova, kao i 3 Grand Prix Lion nagrada koji su osvojili upravo polaznici Mindscapes radionica!

foto: Promo

Ravid Kuperberg često drži centralna predavanja i obuke na najvećim međunarodnim marketinškim festivalima, pa i na prestižnom festivalu kreativnosti u Kanu. Osim na radionici, Ravid će biti i predavač na Festivalskom danu Direct Media Akademije koji se održava 30. maja, gde će govoriti o pojmu „StoryTeching“ odnosno o upotrebi tehnologija u marketingu.

foto: Promo

Pod sloganom “Nova era komunikacija”, trodnevna Direct Media Akademija koju organizuje DIRECT MEDIA United Solutions, bavi se temama transformacije medija, novim tehnologijama i inovativnim menadžmentom.

Za Mindscapes radionicu svi zainteresovani mogu da se prijave odabirom jednog od dva modula:

Modul “Novi svet medija”, odgovara na pitanja o budućnosti televizije, digitala, društvenih mreža, kao i o ulozi podataka u komuniciranju.

Modul “Novi brending - Hokus pokus”, predstavlja novi koncept brendinga i polaznicima daje okvir i alate za tranziciju u inovativne forme strategije brenda.

Festivalski dan akademije, rezervisan je za niz predavanja svetskih i domaćih imena iz industrije advertajzinga i iz drugih, usko povezanih branši.

foto: Promo

Rane prijave traju do 1. maja putem sajta www.directmediacademy.com. Studenti imaju poseban popust, a prihod od prodaje kotizacija biće uplaćen u humanitarne svrhe. Prihod sa prošlogodišnje akademije doniran je NURDOR-u.

Ovogodišnja Direct Media Akademija posvećena je obeležavanju 500 godina od smrti simbola renesansne ere, svestranog genija i vizionara – Leonarda da Vinčija.

foto: Promo

Zakoračite u novu eru komunikacija! Prijavite se na www.directmediacademy.com

(Promo tekst)

Kurir