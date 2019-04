PREGLEDAO 6.000 JAJA DA BI NAŠAO ONO PRAVO: Dušan je lane izgubio u finalu, a ovog Vaskrsa mu se sreća osmehnula (FOTO)

Da se kolo sreće okreće uverio se Dušan Prodanov iz Mokrina, novi svetski šampion u tucanju farbanim kokošijim jajima. Prošle godine, u velikom finalu, ljuska njegovoj jajeta nije izdržala, pa je morao da čestita pobedniku. U nedelju, na Vaskrs, mladi komercijalista koji živi i radi u Novom Sadu, ponovo je osetio ukus pobede koji mu nije stran. Dušan je 2005. i 2012. godi e ostvajao titule šampiona, a i na 29. “Tucanijadi” u rukama je držao najtvđi kokošiji primerak. U velikom finalu potucao je četvorostrukog pobednika, zemljaka Živicu Blažića:

foto: S.U.



- Imperija Prodanov uzvratila je udarac. To kažem zato što stariji brat Stevan, naš otac Jefta i ja imamo ukupno sedam titula. Stevan takođe ima tri titule, a naš otac jednu. I oni su veoma zaslužni za ovaj uspeh. Kod nas je to timski rad, a najtvrđa jaja potiču iz našeg kokošinjca. Ipak, nismo smeli da se uzdamo samo u naše koke, pa smo od Božića do Velikog petka o zube kucnuli oko 6.000 jaja - priznao je Dušan i slavodobitno nastavio:

foto: S.U.

- U najuži izbor ušlo je 200 jaja koje je majka ofarbala. Njoj je najteže jer mora da nas istrpi, ali je za našu kuću učešće i pobeda na Svetskom prvenstvu pitanje časti i prestiža. Uvek smo jurišali na prvo mesto - priznao je Dušan.

U skladu sa strogim pravilima koja isključuju bilo kakve mahinacije, pobednik i jedan od sudija pojeli su pobedničko jaje. Ista procedura ispoštovana je u juniorskoj konkurenciji. Sreća se ovoga puta osmehnula devetogodišnjoj Dragani Božin iz Mokrina. Pobedničko jaje poklonio joj je kum.

S.U.

I bivši japanski ambasador u Mokrinu

foto: S.U.



Najveći hrišćanski praznik u Mokrinu je protekao u svečarskoj atmosferi, a domaćini su ofarbali čak 200.000 jaja. Bilo je i onih neobičnih nadmetanja poput ovog kad je David udario na Golijata. Dve kostimirane devojčice odmerile su čvrstoću ljuske morčijeg i nojevog jajeta. U zvaničnoj konkurenciji, sa kokošijim jajima, oprobali su takmičari iz Slovenije, Švedske, Japana, Kanade, Republike Srpske, Nemačke i svih krajeva Srbije. U Mokrinu se lepo proveo i Tadaši Nagaji, bivši ambasador Japana u našoj zemlji i počasni građanin Beograda:

foto: S.U.



- Kao i prethodna tri puta, u Mokrinu je bilo nezaboravno. Divni su domaćini -rekao je Nagaji.

Kurir