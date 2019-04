KUDA ZA PRAZNIKE VAN GRADA: Ovo je top 8 izletišta za prvomajski uranak!

Građani koji za Prvi maj nisu uplatili ture po evropskim gradovima ili drugim egzotičnim mestima ne moraju ostajati kod kuće i gušiti se u sparini grada. Srbija je krcata turističkim destinacijama za odmor u prirodi, a Kurir vam predlaže top osam izletišta u zemlji!

Naime, Međunarodni dan rada postao je sinonim za roštiljanje, a kako se proslavlja neradno, izleti su pravi trend.

Stanovnici prestonice na raspolaganju imaju nekoliko lokacija, a najpopularnija su mesta za roštiljanje na Košutnjaku, Adi Ciganliji, Avali i u Zvezdarskoj šumi. Svako od izletišta nudi bezbroj mogućnosti - od opuštanja i relaksacije, do nezaboravnog provoda uz muziku.

Građani koji su željni prirode i hoće da mrdnu iz grada a da pritom ne potroše čitavo bogatstvo mogu to da urade obilaskom srpskih planina, jezera ili banja, koje su uvek dobar izbor. Turističke agencije još nude i posete seoskim gazdinstvima, gde možete provesti od tri do pet dana po ceni od 10.000 do 15.000 dinara, dok za 1.000 dinara možete napraviti jednodnevni izlet i posetiti fruškogorske manastire. Za Đavolju varoš potrebno je izdvojiti od 1.500 do 2.000 dinara.

Neka od najpopularnijih i najlepših izletišta svakako su Palić, Srebrno jezero, Borsko jezero, Vrnjačka banja, Bela Crkva, Sokobanja, kao i Uvac i Zlatarsko jezero. Na nekom od ovih mesta sigurno ćete naći dovoljno razloga da pojedete, popijete, opikate fudbal ili zasvirate na gitari i zapevate. Kurir vam u nastavku ukratko opisuje izletišta, ukazuje na prednosti i mane koje svako od njih nudi, a na vama je samo da izaberete koje vam najviše paše i bezbrižno krenete u avanturu.

Palić

Najposećenije izletište u Srbiji prvi je izbor kako tinejdžerima, tako i penzionerima. Za prvomajske praznike svake godine se održava manifestacija pod nazivom Prvomajski uranak, kada se turisti opuštaju u luna-parku, restoranima i na pijacama. Nezaobilazna tura je i obilazak vinarije Zvonka Bogdana. Izlet preko agencija košta oko 2.000 dinara, dok se cene prenoćišta u dvokrevetnoj sobi kreću od 2.500 do čak 8.000 dinara.

Srebrno jezero

Pravi izbor za one koji su avanturističkog duha. Kako je najpopularnije mesto za uranak mladih, parovi sa malom decom uglavnom ga izbegavaju. Nudi zagarantovan provod jer na ovom jezeru, pored festivala, postoji niz aktivnosti, poput kupanja u bazenu koji se prostire na 2.500 kvadrata, igranju tenisa, mini-golfa ili vožnji bicikla. Ovakav užitak agencije naplaćuju oko 4.500 dinara za četvorodnevni boravak s prenoćištem.



Borsko jezero

Na obali jezera nalaze se četiri veće i nekoliko manjih plaža, te je omiljeno odmaralište ljubitelja vode i pecanja. Dan rada na Borskom jezeru tradicionalno se obeležava kulturno-zabavnim programom na Glavnoj plaži. Nedaleko od jezera nalazi se i Brestovačka banja, poznata po lekovitim izvorima. Borsko jezero preferiraju građani srednjih godina, kao i oni stariji. Cena prenoćišta za dvoje je od 2.400 do 5.800 dinara.



Bela Crkva

Belocrkvanska jezera nalaze se u Južnom Banatu. Sastoje se od sedam veštačkih jezera, zbog čega se i nazivaju "vojvođanska Venecija". Spadaju u najbolja izletišta za 1. maj, pre svega zbog netaknute prirode i užitaka koje nude, poput ribolova, veslanja, kampovanja i jedrenja. Idealno za sve uzraste. Cena prenoćišta je od 2.300 do 5.800 dinara.

Sokobanja

Ukoliko ste rešili da se odmorite, ova destinacija nudi "Soko terme - velnes centar", u okviru kojeg postoje bazeni, saune, slane sobe, parna kupatila. Turisti uglavnom posećuju i izletišta Lepterija, kao i Bovansko jezero. Uranak je praćen muzičkim koncertom na centralnom gradsku trgu, a postoji i tradicionalni festival cveća. U blizini banje nalazi se i vodopad Ripaljka, gde ima dovoljno mesta za roštiljanje i kampovanje. Cena prenoćišta je od 2.300 do 5.300 dinara.

Vrnjacka banja foto: Shutterstock Vrnjačka banja / Goč

Nekoliko desetine hiljada turista svake godine praznuje u najvećoj banji u Srbiji, a veliki broj poseti i obližnju planinu Goč. oni željni avanture mogu da odu i na rafting Ibrom.

Na Goču se mogu videti bogate šume, potoci, kao i izvori lekovitih mineralnih voda. Čuvene su i ture rekreativnog planinarenja. Idealan odmor za porodicu s decom, daleko od gradske vreve. Krevet u privatnom smeštaju košta oko pet evra, dok prenoćište u dvokrevetnom apartmanu košta od 2.800 do 8.900 dinara.

foto: Shutterstock Uvac / Zlatarsko jezero

Zlatarsko jezero je omiljeno izletište mladih, posebno u letnjim mesecima. Na obali jezera se nalazi teren za odbojku na pesku, a u obližnjem centru je moguće popiti piće. Uvačko jezero je idealno za kupanje i krstarenje. Krstarenje meandrima Uvca je tura koja se može naći na agencijama i iznosi oko 6.500 za dva dana, ali postoji i jednodnevni izlet po ceni od 2.000 dinara. Prenoćište za dvoje košta oko 4.000 dinara.



Beograd

Ada Ciganlija, "beogradsko more" - izletište najbliže centru grada, nudi niz aktivnosti, poput vožnje bicikla ili rolera. Pogodna za roštiljanje, pecanje, šetnju, ispijanje kafe i piva u nekom od 70 kafića.

Košutnjak, "kraljevsko izletište" - idealan prostor za roštilj, duge šetnje, piknik, rekreaciju ili lenčarenje. Ukoliko posle ručka volite da zasednete ili odvrnete glasno muziku iz svog automobila, predlažemo deo oko Hajdučke česme.

Avala, "gradska planina" - drugo najpopularnije izletište u Beogradu. Svež vazduh svakome će prijati, kao i posmatranje panorame Beograda.

Zvezdarska šuma - šuma koja se prostire na 80 hektara ujedno je i najviša tačka Beograda. Ima retkih i ugroženih vrsta drveća, te se izletnicima savetuje da budu oprezni gde spremaju ćevape.

