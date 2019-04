KIŠA LIJE, JUTRO SVEŽE I TMURNO: Prvomajski uranak sa kišom i snegom, danas najviše od 14 do 17 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će danas i za 1. maj biti pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, koji će ponegde na jugu i jugoistoku biti praćeni grmljavinom, dok se na planinama iznad 1.500 metara očekuju susnežica i sneg.

Vetar će biti slab i umeren, na jugu posle podne povremeno jak, uglavnom zapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 14 do 17 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

U Beogradu će biti pretežno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, uglavnom zapadni. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna oko 14 C.

Prema izgledima vremena za sedam dana, u sredu, 1. maja, oblačno, ujutro i pre podne mestimicno sa kišom, na visokim planinama sa susnežicom i snegom. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Do subote promenljivo oblačno, ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom i temperaturom oko prosečnih vrednosti.

U nedelju i početkom naredne sedmice pretežno obačno i svežije mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnijim padavinama.

(Kurir.rs/Tanjug)

