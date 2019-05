ČUVENI DEDA ĐORĐE NAPUNIO 91. GODINU! Čuva srpsko groblje junaka, a nedavno mu se ispunila jedina želja!

Đorđe Mihailović, čuvar srpskog vojničkog groblja Zejtinlik u Solunu, napunio je na Međunarodni dan rada 91 godinu. Prkoseći godinama, predano nastavlja da dočekuje i ispraća goste i potomke srpskih ratnika stradalih na Solunskom frontu u Prvom svetskom ratu.

Kako je ranije izjavio, imao je samo jednu želju, da dočeka 100 godina od Solunskog fronta, što mu se nedavno i ispunilo!

"Nisam puno toga u životu želeo, moj svet je bio mali i sveden na ovo ovde, ali eto – to želim. Kažu da je sreća samo drugo ime za Boga, pa neka me on za tu želju pogleda", izjavio je jednom prilikom čuveni deda Đorđe.

U subotu 15. septembra 2018. godine, obeleženo je tačno 100 godina od proboja Solunskog fronta, tako da je dočekao ispunjenje ove skromne želje!

