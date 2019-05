RODITELJI MESECIMA ŠTEDE ZA PROSLAVU MATURE: Maturska noć košta 50.000 dinara

Proslava mature roditeljima će izbiti iz džepa oko 50.000 dinara, i to za one najosnovnije potrepštine - haljinu, cipele, odelo, šminku, kozmetičara, frizera.

Ponuda svega je odlična, reporteri Kurira obišli su radnje, ali i stupili u kontakt sa šminkerima i frizerima. Naravno, njihovi termini su razgrabljeni, a usluga košta oko 10.000 dinara jer je devojkama potpuno nezamislivo da se same našminkaju za tu noć ili ne daj bože da im tetka ili neko drugi iz porodice napravi frizuru.

Haljine su možda najvažnija stavka u celoj toj priči, a kako stvari stoje, tu neobičnu, "koju nema baš niko", mame mogu da nađu, ali ne ispod 13.000 dinara. Cipele moraju da budu stilizovane uz haljinu i torbicu, ima ih raznih modela, ali su im cene oko 10.000 dinara. I da ne zaboravimo nokte. U salonima navode da neobični, "svečani" nokti, koji su apsolutno poželjni za matursku noć, koštaju oko 3.000 dinara.

Najvažnije je, kako za Kurir objašnjavaju mladi koje smo zatekli u pojedinim radnjama, da se tokom fotografisanja "bude top", a posle mogu i da se izuju ako su štikle ogromne i da se malo raskomote.

Sa druge strane, mame vrte glavama, kažu da prodavci koriste priliku da "dignu cene u nebesa, kao da posle mature niko u porodici ne bi trebalo da jede".

- Ali neka košta koliko košta! Štedeli smo za ovo. Plata mi je oko 35.000 dinara, a prema našoj računici, matura će nas koštati oko 50.000. I, da znate, moja ćerka spada u one skromnije. Ne želi firmirane stvari, ali je bitno da su neobične - otkriva nam majka, koja je želela da ostane anonimna, i dodaje da će nešto platiti čekovima, nešto karticom i "preguraće se do naredne plate".

Dečaci skromniji

Roditelji dečaka ipak prolaze malo jeftinije, pa tako cena odela za ovu priliku prosečno iznosi oko 14.000 dinara, čime su obavili veći deo posla. Za cipele uglavnom daju između osam i 10.000 dinara, dok kravata košta oko 1.000 dinara.

Ipak, osim novca, roditelje brinu euforija i stres koji tradicionalno prate predmaturski period, a da ima toga, potvrđuje za Kurir psiholog Aleksandra Janković.

- Oduvek je matura bila kruna školovanja. Ranije je ipak postojala neka mera, a danas je to trend, uglavnom zbog negativnih uzora i društvenih mreža. Matura je postala parada kiča, pitanje prestiža i takmičenja, pa se za to veče izdvajaju ogromne sume novca, a deca nemaju predstavu o troškovima, pa samim tim ni obzira prema roditeljima. Teško je odoleti tom pritisku, ali roditelji moraju razgovarati sa decom o ovom problemu - naglašava ona.

Očekivanja i traume

Istovremeno, Milorad Antić, predsednik srednjih stručnih škola, kaže za Kurir da je "maturska noć ozbiljna stvar za mladog čoveka".

- U nekim slučajevima, ako ne ispune očekivanja maturanata, to može da ostavi na njih i traume. Devojke i sad izostaju iz škole jer su u depresiji, tačnije misle da nisu dovoljno lepe ili zgodne. Pritisak je veliki, pa u težnji da sve bude savršeno, troši se oko 500 evra za sve to - objašnjava on.

Cenovnik za devojke

Haljina 7.000-25.000

Frizura 3.000-6.500

Šminka 3.500-6.000

Obuća 7.000-20.000

Nakit 350-3.000

Manikir 1.500-3.500

Torbica 1.800-4.000

Tretmani lica 2.500-5.000

Ukupno (prosek) 50.000



Prestiž

Dodatni troškovi

Osim sređivanja, roditelji su u obavezi da plate i zakup restorana, tačnije hotela u kome će njihovi mezimci slaviti maturu, a kako ističe Milorad Antić, to nimalo nije naivna suma.

- Maturanti slave u "Hajatu" ili "Metropolu", a to zadovoljstvo košta oko 7.000 dinara. Uračunajte u to i cenu fotografija, taksija, odlaska u provod nakon proslave.... Bogatstvo! Ali razumem ih, opraštaju se od drugova i drugarica, uglavnom tad padne i poneka suza...



Brojke

50.000 potrebno za proslavu mature

7.000 po đaku košta zakup hotela

