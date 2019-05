ALARMANTNO UPOZORENJE RHMZ ZA MAJ U SRBIJI: Prete POPLAVE, 19 dana nam se sprema kiša, a ovo mesto je NAJKRITIČNIJE

Srbiju tokom meseca očekuje promenljivo vreme i čak 19 kišnih dana, a u ponedeljak će temperatura pasti ispod 10 stepeni. Meteorolozi kažu da su vodostaji na većini reka u blagom porastu.



- Dunav, Tisa i Sava su u domenu srednje niskih vodostaja i za njih nema trenutno opasnosti od izlivanja. Trenutno je aktuelno upozorenje za Tamiš, gde je vodostaj u većem porastu, sa tendencijom rasta i u naredna dva dana, ali se zasad ne očekuje prevazilaženje granice vanredne odbrane od poplava. Od nedelje po podne se očekuju pljuskovi s grmljavinom, a situaciju na rekama će pratiti naše službe koje rade danonoćno i blagovremeno će se izdati nova upozorenja ako to bude potrebno - kaže za Kurir prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ.



Đorđe Đurić, meteorolog "Veder tu ambrele", kaže za Kurir da je pred nama mesec sa dosta padavina i da će se kišni period nastaviti već predstojećeg vikenda.



- Danas će u celoj Srbiji biti oblačno. Do kraja dana očekuju se pljuskovi s grmljavinom. Biće uslova za pojavu grada i obilnijih padavina na lokalu, kao što je bilo i prethodnih dana. Duvaće vetar, a temperatura će biti od pet do 12 stepeni ujutru, a maksimalna 23 stepena. U nedelju će biti promenljivo oblačno i ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Sredinom dana na teritoriji cele zemlje se očekuje naoblačenje koje će biti praćeno zahlađenjem sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz moguću pojava grada. Temperatura će se kretati od 16 do 22 stepena, ali posle podne i uveče će biti u padu - rekao je za Kurir Đurić i dodao:

- U ponedeljak, za Đurđevdan, biće oblačno i hladno s pljuskovima, a na nižim planinama se očekuju susnežica i sneg. Duvaće jak vetar i biće prilično hladno za ovo doba godine. Temperatura neće preći 12 stepeni.

Katastrofalne poplave Strah od maja 2014. U maju 2014. godine Srbiju su zadesile najveće poplave u poslednjih 130 godina. Za samo nekoliko stradalo je 27 osoba, a bilo je ugroženo više od milion ljudi. Poplave u Srbiji su tada došle nakon obilnih padavina i snažnog ciklona koji je zahvatio centralni deo Balkanskog poluostrva. Padavine su obuhvatile ceo prostor Srbije i za 24 časa palo je preko 100 litara kiše po kvadratnom metru. Zabeleženi su apsolutni maksimumi 15. maja u Beogradu (107,9), Loznici (110) i Valjevu (108,2).

Vreme u narednih 5 dana Zahlađenje u ponedeljak subota od 12 do 23, oblačno, uveče kiša

nedelja od 16 do 22, oblačno, popodne pljuskovi

ponedeljak od 5 do 12, kiša

utorak od 6 do 14 stepeni, kiša

sreda od 9 do 18, prestanak padavina

Kurir.rs/ B.Travica

Foto/ Shutterstock

Kurir