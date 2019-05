ŠPIJUN JOSIPA BROZA POSLE 39 GODINA OTKRIVA NAJVEĆU TAJNU JUGOSLAVIJE: Tito nije sahranjen u Kući cveća 8.maja! (KURIR TV)

Doživotni predsednik SFRJ Josip Broz Tito umro je 4. maja 1980. u Ljubljani, ali postoje sumnje da nije sahranjen 8. maja u Kući cveća u Beogradu, već sledećeg jutra, i to na nepoznatom mestu.

Ovo za Kurir otkriva Dragiša Ivelja, pisac i jedan od Titovih tajnih agenata, kojeg je služba angažovala čak i dok je predsednik ležao u ljubljanskoj bolnici, gde je i umro.



Kada je Tito umro, cela država je ostala u neverici i žalosti. U organizaciji sahrane učestvovao je i Ivelja, tako da su on i saradnici znali detalje koji i danas izazivaju kontroverze.

Misterija



- Prilikom sahrane pojavili su se problemi s mermernom pločom za grob, koja je bila teška čak 12 tona, što je bilo vrlo teško pomerati za vreme sahrane. Zamenjena je lakšom pločom, od devet tona, ali je i ona bila preteška. Tada je među vrlo ozbiljnim ljudima počela da provejava informacija da Tito nije sahranjen na dan njegove sahrane, već sledećeg jutra. Na kom mestu, ja ne znam, kao što ne zna niko od kolega. To je ostala misterija i sve ovo su sumnje, a ne tvrdnje - priča Ivelja za Kurir.

Strane službe



On se priseća i vremena kada je radio kao agent za naše službe vojne i državne bezbednosti dok se Tito borio s teškom bolešću.



- Kada se Tito razboleo, određene strukture su mu predložile da iz Beograda pređe na lečenje u Ljubljanu, i to verovatno zato što su neke zapadne službe imale interes da bude što bliže granici. Bio sam tamo na terenu oko tri meseca i tragao sam za svim informacijama iz bolnice. Saznali smo da su u isto vreme radile razne zapadne službe, slovenske, zatim italijanski karabinijeri. Svi oni su imali svoje ljude u bolnici, lekare, jednog laboranta, od kojih su dobijali sve informacije. Paralelno smo radili i mi. Od svih informacija sklapali smo celinu - priča Ivelja, koji je svoje agentske aktivnosti opisao u knjizi "Relja - avanture Titovog špijuna".





Poveo svoje ljude

Titov doktor bio deda Gordana Kičića



Kada je Josip Broz kretao iz Beograda u bolnicu u Ljubljanu, on je poveo i svoje najodanije i najstručnije lekare.

- S njim su krenuli beogradski lekari. Njegov kardiolog je bio dr Kičić, to je deda glumca Gordana Kičića. On mu je bio lični lekar. Pored njega, poveo je još dva-tri doktora koji su bili s njim u Kliničkom centru u Ljubljani do poslednjih dana života - kaže Ivelja.