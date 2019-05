PRVI ČOVEK TOPOLE OPTUŽIO METEOROLOGE: Strelci su imali rakete, zašto nisu pucali?!

Dragan Jovanović ogorčen je na meteorologe jer je stradalo između 500 i 1.000 hektara voćnjaka.

- Topola i okolna sela strašno su pogođena gradom i rane sorte, naročito trešnje i višnje, skoro da su potpuno oštećene. Sada pokušavamo da spasemo šta se spasti može. Ranije smo se žalili da nema raketa, a sada, kada ih imamo, strelci su bili spremni i imali su rakete, ali nisu imali odobrenje za ispaljivanje! Apelujemo da ako kao država i lokalne samouprave izdvajamo sredstva za sistem protivgradne zaštite, da to počne da funkcioniše na pravi način - rekao je Jovanović.

Jovanovića je demantovao prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ, koji tvrdi da nigde u svetu ne postoji veća efikasnost odbrane od grada nego u Srbiji!

- Pojedini predstavnici lokalnih samouprava nemaju adekvatno znanje o sistemu, ali ni da komentarišu visokostručnu metodologiju iz oblasti koju ne razumeju. Ispaljivanje raketa ne znači da grada neće biti. Strelci su bili u stanicama sat ranije i bili su spremni da dejstvuju. Nad Topolom i okolinom u utorak je ispaljeno 12 protivgradnih raketa - naveo je Nikolić za Kurir.

Prema njegovim rečima, nigde u svetu ne postoji veća efikasnost u protivgradnoj zaštiti, nego kod nas.

- Amerika ima najnoviji sistem zaštite od grada i on je uspešan do 40 odsto, dok je naš sistem, iako nije u pitanju najnovija tehnologija, uspešniji - čak do 70 odsto. Izdvojeno je 250 miliona dinara za rakete i sada, uz zalihe od prošle godine, imamo 14.275 raketa. Dosad smo dejstvovali ukupno pet dana, a potrošene su 264 protivgradne rakete. Uvodimo i automatske lansirne stanice koje će zameniti protivgradne strelce - objasnio je on.

Porodica Marković iz okoline Topole ostala je bez kompletnog roda.

- Ovo je mlada voćka, mlad rod, i velika su oštećenja, velike rupe koje ne mogu da zacele - kaže za RTS Dejan Marković, koji je u devet hektara mladih zasada, sa sistemom za navodnjavanje, uložio su oko 25.000 evra.

Ministarstvo poljoprivrede Proverićemo njihov rad Ministarstvo poljoprivrede obaviće nadzor nad radom RHMZ, koji je nadležan za protivgradnu odbranu od 2015. godine, i utvrditi da li je bilo propusta u sistemu protivgradne zaštite, nakon što je Topolu i okolinu zadesio jak grad usled kojeg su uništeni usevi. Ovo je juče poručio ministar Branislav Nedimović i dodao:

- Šteta se desila. Šaljemo ekipe na teren da utvrde činjenice, zamolio bih sve da ne iznose prerane ocene - kazao je on.

Radarski centar Bukulja Oblak se stvorio za 15 minuta Milan Spasić, šef radarskog centra Bukulja, kaže da su strelci reagovali na vreme:

- Sistem je bio spreman za ovakav nailazak nepogode. Oblak se stvorio i izlučio za 15 minuta i na njega takvog, kakav se formirao, ispaljene su rakete u tri navrata, onoliko koliko je to metodološki propisano. Samo na području Topole dejstvovano je sa šest lansirnih stanica i u sedam navrata ispaljeno je 12 protivgradnih raketa. Ispaljivanje većeg broja raketa od potrebnog nema efekta.

Kurir.rs/ Nevena Tomašević

Foto: Shutterstock

Kurir