DETALJI PRAVILNIKA O EKSKURZIJAMA: Đaci prvo da upoznaju svoju Srbiju, a kako se odlučuje kud sve treba da se ide! Da li se roditelji pitaju i šta je sa cenama? Pažnja, ukor može da se stekne i na putovanju

BEOGRAD - Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da je Pravilnik o ekskurzijama dobra pedagoška praksa i da bi učenici, putujući po Srbiji, trebalo prvo da upoznaju svoju domovinu, dok će stariji razredi srednje škole putovati i u inostranstvo.

On je rekao da je ekskurzija oblik nastave, tako da deca treba na rekreativnoj nastavi i na ekskurzijama da gradivo koje su učili kroz razne predmete provere na terenu, da upoznaju svoju zemlju, a svet kada postanu maturanti.

Deca će, kako je ukazao, prvo putovati u svojoj zemlji.

"Srbija je podeljena na 8 regija - Vojvodina, regija zapadne, centralne, južne, istocne Srbija, beogradska regija. Za osam godina osnovne škole moraju da obiđu celu Srbiju. Mogu da zamene svoju regiju za Republiku Srpsku, što smatramo da je blisko nama", naveo Šarčević.

Prema njegovim rečima, srednjoškolci mogu u trećoj godini ako je završna, i u četvrtoj godini da idu na matursku ekskurziju u inostranstvo. "Imaju mogućnost za upoznavanje Evrope i kroz Erazmus plus projekat. Mi smo u januaru postali punopravni član, a do sada su privilegije imali samo studenti i univerzitetski profesori. Sada je to omogućeno i osnovcima i srednjoškolcima", naveo je ministar prosvete.

Prema njegovim rečima, ceo sistem ekskurzija se planira planom i programom škole, a roditelji imaju svoju ulogu u tome da pomognu u izboru agencije i davanju saglasnosti.

"Biće priprema i oko ponašanja na ekskurziji. Bezbednost je na prvom mestu. Obavezno upoznavanje učenika oko konzumiranje alkohola. Roditelji će imati ozbiljne sastanke", ukazao je ministar.

Napomenuo je da će ukor moći da se stekne i na ekskurziji.

S obzirom na mogućnosti, gledaće se kako da se ujednače cene ekskurzija. Dodao je da oko cena mogu da pomognu opštinski saveti roditelja.

Prema rečima ministra Šarčevića, preko 90 odsto direktora je prekidalo ili odlagalo ekskurziju ako nije bilo ispravnog autobusa.

"Pravila već postoje, bar dve decenije. Dok ne dođu ljudi iz MUP, dok se ne pogleda autobus i niz drugih stvari, ekskurzija ne može da krene, tako da se smanji rizik", rekao je Šarčević.

Ministar je ukazao i da je Pravilniik o ocenjivanju donet 2013. godine, ali da to retko ko poštuje.

"Bilo je i pobuna nekih sindikata. Ima u tom Pravilniku nečeg što bi i mene kao profesora vređalo, ali ne možete biti toliki gospodar svoje ocene, jer su pedagoška svojstva ocene raznolika", navodi ministar prosvete.

(Kurir.rs/Tanjug)

