SA LEPIM VREMENOM STIŽU I PROBLEMI: Najezda krpelja, svi smo izloženi riziku!

Krpelja u prirodi najviše ima u ovom periodu. Nalaze se na travnatim površinama i među drvećem, ali su najčešće zakačeni za visoku travu. Ubod može biti opasan ako se ne tretira na odgovarajući način.

- Sad je kod nas velika najezda krpelja, od jutros sam već tri izvadila, a radni dan je tek počeo. Najviše ih ima na drveću i u travi, i ljudi ih najčešće zakače baš u prirodi - priča za Kurir primarijus opšte prakse dr Biserka Obradović.

Ona objašnjava da je najbolje da stručnjaci vade krpelje:

- Bitno je naglasiti da ljudi ne bi treba da ih vade ako ne znaju kako. Prepustite to nekome ko zna ili idite kod lekara. Krpelj se vadi pincetom i nikako ne sme da se premazuje, što mnogi praktikuju. U tom slučaju će on "povratiti" i može doći do komplikacija. Okreće se polako tri puta obrnuto od kazaljke na satu. Posle vađenja je bitno očistiti mesto uboda, a ako ima crvenila ili deo insekta ostane, obavezno se obratite lekaru.

foto: Profimedia

Mnogi, kada se pomenu krpelji, prvo pomisle na lajmsku bolest. Reč je o zaraznoj bolesti koju prenose, a koja može uticati na rad mozga i kičmene moždine.

Simptomi se od pacijenta do pacijenta razlikuju, ali mnogi oboleli imaju osip, crvene pečate ili temperaturu i ako ih ne tretiramo mogu prouzrokovati ozbiljne probleme. Doktorka Obradović kaže da treba da budemo oprezni, ali da nema razloga za strah.

- Za svojih 30 godina rada, ja sam se susrela sa samo dve osobe koje su imale lajmsku bolest, a toliko ima krpelja i ujeda. Nema potrebe da se ljudi plaše.



Prevencija

- Prevencija gotovo da ne postoji. Izbegavajte visoku travu, ali ja ne mogu da kažem ljudima da ne borave u prirodi. Najbitnije je da posle boravka napolju detaljno pregledate decu, a zatim sebe. Posebnu pažnju obratite na pregibe na rukama i nogama. Možete koristiti i sprejeve koji odbijaju insekte, ali oni nisu uvek učinkoviti - dodaje dr Obradović.

Zaštititi ljubimce

- U periodu sa najviše krpelja izuzetno je bitno zaštiti ljubimce. Krpelji se najviše hvataju za zadnji deo šapa, predeo ispod vrata i iza ušiju. Obavezno pregledajte ljubimca kada se vratite iz šetnje. Opasno je ako se na vašeg psa uhvati više krpelja istovremeno - kaže za Kurir dr Dragan Vesić, veterinar ambulante "Sveti Vrači" i dodaje:

- Tehnika vađenja je ista kao kod ljudi, pincetom, suprotno od kazaljke na satu. Ako se otok poveća, odvedite psa kod veterinara jer postoji opasnost da je dobio lajmsku bolest. Ona je izlečiva, za lečenje se koriste antibiotici.

Vađenje krpelja u ambulantama košta između 300 i 500 dinara, a postoje i razni preparati za prevenciju. Ampule, tablete i ogrlice koštaju od 600 do 4.000 dinara

Psi su najugroženiji, a mačke nemaju toliko problema sa ovim parazitima.

Simptomi lajmske bolesti:

- crvenilo

- temperatura,

- vrtoglavice, nesvestice

- otečeni zglobovi

- nepravilnosti u radu srca

- zamor, smetnje u pamćenju

- utrnulost završetka udova, bolovi, slabost i grčevi u mišićima, ukočenost vrata

Kurir.rs/ Nevena Tomašević

Foto: Profimedia

Kurir