VEČERAS POČINJE RAMAZAN: Mesec posta u islamu, najvažniji i najsvetiji

BEOGRAD - Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović uputio je vernicima islamske veroispovesti poslanicu povodom najvažnijeg i najsvetijeg meseca Islama, meseca posta - Ramazana koji počinje večeras, i pozvao ih da čuvaju sebe i svoje porodice i da ne "troše svoje vreme u besposlice".

Navodeći da će Ramazan ove godine trajati 29 dana, Nasufović je kazao da je prvih deset dana tog meseca "u znaku spuštanja Božanske milosti na sve živo i neživo", da je sredina Ramazana "oprost od greha", a da je kraj "u znaku oslobadjanja od paklene vatre".

foto: Vladimir Šporčić

"Ovo je blagoslovljen i odabran mesec u kom se otvaraju vrata Raja a zatvaraju vrata Pakla. Ramazanski dani i noći su posebni, čiji se sati i minuti nikakvim zlatom ni srebrom ne mogu vrednovati", naveo je reisu-l-ulema.

Po njegovim rečima, Ramazan je blagoslovljen mesec jer je u njemu otpočela "objava Kur'ana i zato što je u njemu propisan post".

"Post je zaštita od svega što čoveka udaljava od Boga i od čoveka. Srećan je onaj koji se u Ramazanu odazove Božanskom pozivu da u postu nadje mir sa sobom i sa svetom, da nadje ljubav prema Bogu i prema čoveku", naveo je Nasufović i muslimanima u Srbiji i dijaspori poželeo srećne dane Ramazana uz tradicionalni pozdrav "Ramazan-šerif mubarek olsun".

Tokom Ramazana obavezan je post i to se smatra jednim od stubova islama, a zahteva potpuno uzdržavanje od jela i pića i telesnih zadovoljstava od zore do zalaska sunca, i to 30 dana.

Ramazanski bajram kojim se završava mesec posta, ove godine slavi se 4. juna.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir