U BEOGRADU JOŠ HLADNIJE: Širom Srbije u ponedeljak oblačno, mestimično s pljuskovima

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, na istoku i jugoistoku kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a na planinama iznad 1.500 m povremeno sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, na severu i istoku, povremeno jak. Jutarnja temperatura u većini mesta od četiri do osam stepeni, u Negotinskoj krajini do 12, a najviša dnevna od osam stepeni na severu do 16 u Negotinskoj krajini.

U Beogradu umereno i potpuno oblačno, hladnije, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slabi i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko šest stepeni, najviša dnevna oko devet.

Kod osoba sa cerebrovaskularnim i respiratornim obolјenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolјe i smanjene radne sposobnosti.

(Kurir.rs / Tanjug)

Kurir