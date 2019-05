TRADICIONALNO LOMLJENJE KOLAČA U KASARNI NA BANJICI: Obeležena slava Generalštaba Vojske Srbije (VIDEO)

Generalštab Vojske Srbije obeležio je danas svoju slavu Đurđevdan kojoj je u prostoru za versku službu kasarne Banjica 2" u Beogradu prisustvovao ministar odbrane Aleksandar Vulin.



Domaćin slave je i ove godine načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, a ove godine kum slave Generalštaba bio je načelnik Uprave za ljudske resurse brigadni general Savo Iriškić.

Svetu arhijerejsku liturgiju služio je protojerej-stavrofor Stanko Trajković iz Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, uz sasluženje vojnih sveštenika, nakon čega je usledilo i tradicionalno lomljenje slavskog kolača, saopštilo je resorno ministarstvo.

Čestitajući slavu đakon dr Dragan Ašković, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu podsetio je na značaj lika i dela Svetog Georgija u pravoslavlju, naglašavajući da je i on bio vojnik. On je, u svojoj besedi, istakao da je sloboda ono što povezuje Crkvu i Vojsku, a da su vojnici ti koji slobodu brane. Osnova hrišćanske vere jeste sloboda, dodao je on, ističući da i Crkva i Vojska treba da doprinesu da se svi među nama osećaju slobodno.

Obeležavanju slave Generalštaba prisustvovali su i članovi kolegijuma načelnika Generalštaba kao i glavni vojni sveštenik major Slađan Vlajić.



Odlukom ministra obrane iz 2017. godine, od 2018. godine ponovo je regulusano obeležavanje slava u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Prvi put su slave u vojsci proslavljene 1888. godine, i sve do kraja Drugog svetskog rata su obeležavane u jedinicama.



