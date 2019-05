ŠOK INTERVJU! LEGIJA GA TUKAO LOPATOM I STAVLJAO MU KESU NA GLAVU! Žabac otkrio kako je Tapi umro, zbog koje žene je MILOŠEVIĆ počeo da oblači trenerke, zašto su u svađi Zlata Petrović i Vesna Zmijanac...

Nebojša Tubić Žabac bez dlake na jeziku govorio je zašto su se svađali Slobodan Milošević i Mira Marković, ko je ubio slikara Dragana Maleševića Tapiaj, zbog čega je smenjen Jovica Stanišić, o sukobima na srpskoj estradi...

Sloba je više pomagao Mariji a mama Mira je pomagala Marku. Marko se žalio mami kako mu ne daju da se bavi cigarama i naftom. I mama smeni Jovicu Stanišića.

Milošević je sa "bmw 7" jurio Košutnjakom. Počeo je i Sloba u jednom trenutku da se modira, pa je počeo da nosi i trenerke. Sve zbog spikerke Spomenke Jović.

Kod Mire i Slobe u kući samo njihove slike. Još od randnih akcija. Ona je za njega bila boginja. E posle kad je skrenuo s kursa i kad je video da ima i drugih riba, onda su počele svađe u kući.

O TAPIJU

Bio je pravi lik. Kad on falsifikuje novčanicu niko ne može da provali. Imao je belog rols-rojsa.

Jednom mi je rekao da "radi" neku sliku, nekog Modiljanija, i kaže mi - Nije puno, ima da ode u Japanu za 7 miliona.

Bio je povezan sa nekom teškom organizacijom. Kad god je trebalo da se čuje sa njima, on se izgubi.

Neko je napalio Legiju i Limara da kod Tapija ima pet miliona love prave love i pet miliona falsifikovane. Oni su hteli da otkriju gde je ta prava lova. I onda su ga maltretirali, tukli lopatom, stavljali mu kesu na glavu. Dva puta mu stavljali kesu na glavu misleći da će sigurno kao da progovori. Hteli su da ga zastraše...

Treći put kad su mu stavili kesu na glavu, Tapi je umro.

O ZORANU KALEZIĆU

Zoran Kalezić je bio i boem i bokser. On je bio težak fajter. Kad ga neko iznervira on ga nabode. Bio je najopasniji tamo na estradi u to vreme, bio je pravi šibadžija.

O DŽEJU

Džej je posebna priča. On se samo zajebavao ali od te teške zajebancije postade težak alkoholičar. Onda je počeo da se kurva, počele da se moraju ribe oko njega.

O LEPI LUKIĆ

Lepa sam našao u nekoj kafančugi u Čikagu gde je pevala za 15 ljudi. I ja je odvedem u jedan restoran. Ona je jedva stajala jer dva dana nije spavala od kockanja.

O ZLATI PETROVIĆ I VESNI ZMIJANAC



Vesna Zmijanac je našla svojevremeno jednog mladog investitora i sa njim je bila u šemi. Međutim ubaci se Zlata Petrović i skine joj frajera. I sad frka između njih dve.

