ANA VEĆ GODINAMA SRBIMA PRODAJE STANOVE U GRČKOJ: Cene ove godine skočile, evo koliko sada košta 45 kvadrata u Solunu

Interesovanje građana Srbije za kupovinu stanova u Grčkoj ne jenjava, iako su cene nekretnina u Solunskom zalivu i na Halkidikiju znatno više nego prošle godine, pa tako stan u Solunu od 45 kvadratnih metara, koji je prošle godine mogao da se kupi za 35.000 evra, ovog leta košta oko 45.000.

Glavni razlog skoka vrednosti je sve manja ponuda na tržištu nekretnina, dok je tražnja ostala ista, objašnjava Ana Pavlica Majorov iz agencije koja se već duži niz godina bavi prodajom nekretnina u Grčkoj.

"Cena stanova u Solunskom zalivu kreće se oko 1.000 do 1.100 evra po kvadratu, i to nerenoviranih. Uglavnom se prodaje stara gradnja. Nekretnine u koje je ulagano i koje su skorije renovirane prodaju se i od 1.500 evra za kvadrat, pa naviše”, kaže sagovornica lista.

Ona navodi da su među kupcima najčešće porodični ljudi, a struktura stanova koji se prodaju je uglavnom sa jednom dnevnom i jednom spavaćom sobom, kvadrature 35 do 40 m2. Većina gleda da to budu stanovi u blizini mora i plaža, na udaljenosti do 200 metara, mada ima i onih kojima ne smeta da to bude i znatno dalje.

"Za kupovinu stanova dovoljan je samo pasoš, dok mi u agenciji obezbeđujemo kompletnu dokumentaciju. Neophodno je da kupac dobije grčki poreski broj AFM (kao srpski PIB), a porez na imovinu u Grčkoj je i dalje 4 evra po kvadratu, i to važi i za vlasnike iz Srbije”, objašnjava Ana.

(Kurir.rs/Blic)

