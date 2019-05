PATRIJARH IRINEJ ZA KURIR: Želja mi je da Vučić dođe na Sabor

Patrijarh srpski Irinej potvrdio je ekskluzivno u razgovoru za Kurir da postoji mogućnost da predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje jednoj od sednica Sabora Srpske pravoslavne crkve (SPC), na kojoj će se razgovarati o Kosovu i Metohiji!

foto: Marina Lopičić, Zorana Jevtić

- Ne znamo još da li će biti u ponedeljak, razgovarali smo o tome, videćemo. Moja želja je bila da čujemo Vučićevo mišljenje, sagledavanje problema i kakvo rešenje može da ispadne - rekao je patrijarh za Kurir.

foto: Marina Lopičić

Kako saznajemo od izvora iz vrha SPC, poglavar srpske crkve predložio je vladikama, na početku zasedanja ovogodišnjeg Sabora, da predsednik Aleksandar Vučić prisustvuje jednoj od saborskih sednica, što se ranije nije dešavalo.

- Aleksandar Vučić je 2013. godine, kao prvi potpredsednik Vlade, prisustvovao Saboru, kada je episkopima predstavljao Briselski sporazum. Patrijarh je uporan i ostaje pri svom predlogu, a očekuje se da Vučić dođe u ponedeljak u Patrijaršijski dvor u Beogradu - otkriva naš izvor.

foto: Stefan Jokić

Prema njegovim rečima, ideja je da vladike čuju šta je predsednikov plan za Kosovo i Metohiju.

- Još nije poznato da li će predsednik Srbije prisustvovati sednici Sabora ili će to biti na nekom sastanku s pojedinim vladikama uz kafu, gde bi razmenili mišljenja o Kosovu - navodi Kurirov izvor iz SPC.

foto: Kurir TV

On dodaje da je patrijarh Irinej pozvao i srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, koji je za Kurir to potvrdio.

- Usaglašavamo termine, u ponedeljak imam ranije ugovorenu posetu Austriji i to ne mogu da otkažem. Jedino ako se usaglasimo da to bude po podne, jer nisam u mogućnosti pre podne dođem. Meni je važno da budem deo dijaloga najvišeg tela SPC i, naravno, nas koje je narod izabrao da ga predstavljamo. Ako do tog sastanka dođe, biće reči o svim važnim pitanjima iz prošlosti, sadašnjosti i o budućnosti - rekao je Dodik.



On je istakao da su crkva i vera najsnažniji elementi našeg identiteta, koji su očuvali narod u nestabilnim vremenima tokom različitih istorijskih perioda.

- Crkva će svakako i u budućnosti igrati jednu od najvažnijih uloga i zato svaka mogućnost razgovora, pre svega sa našim patrijarhom i uvaženim vladikama, predstavlja privilegiju - zaključio je Dodik.

Sveta srpska zemlja

Misao o neodricanju čuje se od naših vođa Patrijarh Irinej je pre dva dana u svojoj besedi istakao da je naša teška rana Kosovo, sveta srpska zemlja koje se ne smemo odreći, jer će nas stići kletva Svetog cara Lazara i ostalih kosovskometohijskih mučenika.

- Mogu da nam otmu Kosovo. Oteli su i Turci, pa smo posle 500 godina uspeli da ga vratimo. Hvala bogu, u poslednje vreme ta misao o neodricanju od Kosova se čuje i od naših vođa. To nas raduje, to raduje naše svetitelje i manastire na Kosovu - rekao je Irinej.

Radno

Nastavljeno zasedanje Prolećno zasedanje Sabora SPC nastavljeno je juče u Patrijršijskom dvoru u Beogradu, a kako saznajemo, vladike su u popodnevnim časovima obišli Hram Svetog Save. Naš izvor otkriva da se na saboru pojavio razrešeni vladika kanadski Georgije, poznat po skandalima i finansijskim malverzacijama, bez poziva Sabora:

- Njegov dolazak je većinu episkopa iznenadio, inače, nije pravilo da se razrešene vladike pojavljuju bez prethodnog poziva Sabora. Ovo automatski otvara vrata da Saboru mogu da prisustvuju Kačavenda i Filaret, što donekle otvara mogućnost da budu rehabilitovani, ali većina vladika to ne bi podržalo - navodi on.



Kurir.rs/ Mina Branković



Foto: Beta/Miloš Miškov, Marina Lopičić, Zorana Jevtić, Stefan Jokić, Kurir TV

Kurir