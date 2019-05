AMSS USPEŠNO ORGANIZOVAO JUBILARNO 50. TAKMIČENJE "ŠTA ZNAŠ O SAOBRAĆAJU" Dejan Stojić: Ovim dajemo značajan doprinos razvoju svesti o saobraćajnoj kulturi kod najmlađih u našoj zemlji!

U organizaciji AMSS u hali V Beogradskog sajma, i u još 29 okruga u Srbiji, danas je uspešno održano jubilarno, 50. po redu, najstarije i najmasovnije domaće učeničko takmičenje “Šta znaš o saobraćaju”.

U 9 sati je počelo takmičenje u teorijskom delu, rešavanjem saobraćajnih testova, a u 10 nadmetanje u vožnji bicikala na poligonu spretnosti, odnosno na poligonu praktičnog ponašanja koji simulira saobraćajne situacije sa kojima se deca sreću u svakodnevnom životu.

Ispred Uprave saobraćajne policije ovoj manifestaciji prisustvovao je načelnik Nebojša Arsov, koji je tom prilikom podelio nagrade najuspešnijim takmičarima.

„Veoma sam ponosan na našu decu, koja su danas pokazala neverovatno znanje i umeće kada je poznavanje saobraćajnih propisa u pitanju. Mi smo tu da podržimo sve aktivnosti koje AMSS organizuje, a koje se sprovode u okviru edukacije o bezbednom učešću u saobraćaju i promociji saobraćajne kulture“, rekao je Arsov čestitajući jubilej.

Prisutnima se obratio i predsednik AMSS Dejan Stojić, koji je istakao da AMSS godinama uspešno organizuje akciju “Šta znaš o saobraćaju” što dokazuje da kao društveno odgovorna institucija značajno doprinosi razvoju svesti o saobraćajnoj kulturi kod najmlađih u našoj zemlji.

„AMSS ove godine u okviru takmičenja promoviše i kampanju “Bezbedno na biciklu” koju sprovodi u saradnji sa FIA (Svetskom automobilskom federacijom), a u okviru Decenije akcije za bezbednost u saobraćaju. Osim toga u saradnji sa Crvenim krstom, našim takmičarima obezbedili smo na posebnom delu poligona edukaciju u pružanju prve pomoći”, rekao je Stojić dodelivši nagrade najboljima.

Najuspešniji u generalnom plasmanu u ekipnom delu gradskog takmičenja pokazali su se osnovci sa Zvezdare, drugi po uspehu su takmičari sa Novog Beograda, a na treće mesto su se plasirala deca osnovnih škola iz Zemuna.

U pojedinačnom nadmetanju za učešće u nacionalnom finalu, koje će se u Beogradu održati 24. i 25. maja, u ekipu Beograd 1 plasirali su se učenici Nemanja Tomović iz Obrenovca (C), Teodora Sekešan sa Novog Beograda (C), Andrej Todorović sa Zvezdare (B) i Nina Polić sa Zvezdare (B), dok su mesto u ekipi Beograd 2 svojim rezultatom obezbedili učenici Stefan Bogdan sa Zvezdare (C), Iva Čeman sa Novog Beograda (C), Sava Stošić sa Zvezdare (B) i Katarina Petrović iz Obrenovca (B).

Posle nacionalnog finala, najbolje plasirani učenici iz grupe B (uzrast 10 - 12 godina) predstavljaće Srbiju na Evropskom FIA prvenstvu, koje se ove godine održava početkom septembra u Švajcarskoj.

Ovo takmičenje poznavanja saobraćaja ujedno je i zvanično takmičenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje je i ove godine održano uz podršku Društva nastavnika tehničkog obrazovanja Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, škola i sponzora.

