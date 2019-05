OD VEČERAS KIŠA, PLJUSKOVI, GRMLJAVINA: Nedelja topla, do 25 stepeni, a onda sve do petka tmurno i sa obilnim padavinama

BEOGRAD - U Srbiji se danas u većem delu zemlje očekuje pretežno sunčano i toplo, a posle podne i uveče naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području povremeno jak.

Najniža temperatura od od pet do 14 stepeni, najviša od 22 do 25.

U Beogradu veći deo dana pretežno sunčano i toplo, a uveče naoblačenje, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar pre podne slab, posle podne umeren, povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura 14, a najviša 24 stepena.

Do petka iduće sedmice oblačno i svežije sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom i lokalno velikom količinom padavina.

foto: RHMZ Printscreen

RHZS ponovo upozorava da se od ponedeljka do petka očekuje velika količina padavina,na jugozapadu, zapadu, severu i u centralnim delovima, od 80 do 120 litara po kvadratnom metru, na istoku i jugoistoku od 40 do 80.

Od subote toplije s retkom pojavom poslepodnevnih pljuskova i grmljavina.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir