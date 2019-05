NOVO UPOZORENJE METEOROLOGA, SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE: Obilne padavine od sutra do ponedeljka, toplije tek od subote!

Republički hidrometerološki zavod ponovio je upozorenje da se od sutra do petka očekuje velika količina padavina u našoj zemlji.

Ukupno za pet dana na jugozapadu, zapadu, severu i u centralnim delovima zemlje od 80 do 120, na istoku i jugoistoku od 40 do 80 litara po metru kvadratnom.

Sutra i u utorak ukupna kolicina padavina u većini mesta biće od 20 do 40 litara po kvadratnom metru, u zapadnoj Srbiji, Sremu i Bačkoj oko 60 l/kv.m.

foto: Printscreen/RHMZ

U Srbiji se sutra očekuje pretežno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Obilnije padavine se očekuju u severnim, zapadnim i jugozapadnim krajevima zemlje.

Vetar umeren, povremeno jak, uglavnom istočni i severoistočni. Sutra jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 17 do 22 stepena.

U Beogradu će u toku sutrašnjeg dana takođe biti oblačno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar umeren, uglavnom istočni i severoistočni.

foto: Printscreen/RHMZ

Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 19 stepeni.

Od ponedeljka do petka sledeće nedelje velika količina padavina, ukupno za 5 dana na jugozapadu, zapadu, severu i u centralnim delovima zemlje od 80 do 120, na istoku i jugoistoku od 40 do 80 litara po metru kvadratnom.

Od subote toplije sa retkom pojavom poslepodnevnih pljuskova i grmljavina.

Nedeljko Todorović: Očekivane padavine višestruko manje nego 2014.

Najavljene padavine u Srbiji za narednih šest dana su višestruko manje od količine kišnih padavina koje su izazvale poplave u maju 2014.godine, kaže meteorolog RHMZ-a Nedeljko Todorović i navodi da je hidrološka i meteoroška sitiuacija ovog proleća potpuno drugačija nego pre pet godina.

foto: Beta/Dragan Gojić

Todorović je rekao da će se ciklon iz Italije, koji uslovaljava padavine, proširiti a zapadni Balkan i doneti pet-šest kišnih dana tokom kojih će, prema prognozama RHMZ-a, na istoku i jugoistoku Srbije pasti između 40 i 80 litara po kvadratnom metru, a u centralnoj i zapadnoj Srbiji i Vojvodini između 80 ili 120 litara po kvadratnom metru.

''Toliko bi kiše palo za pet dana. U poređenju sa 2014.godinom, to je višetruko manja količina padavina'', rekao je Todorović gostujući na TV Prva i podsetio da je u maju 2014.godine u jugoistočnim delovima zemlje palo 80 litara po kvadratnom metru, dok je u zapadnoj Srbiji palo čak 200 litara po kvadratnom metru.

Kako je objasnio, sa meteorološkog i hidrološkog aspekta situacija je ove godine potpuno drugačija u odnosu na 2014.godinu kada su, podseća Todorović, bili kišni i mart i april i sa lokalnim poplavama.

''Ove godine su februar i mart bili sušni, a kiše su počele kiše tek u aprilu'', ukazao je meteorolog.

(Kurir.rs/Tanjug)

