MILANU MILOŠEVIĆU (28) POTREBNA JE POMOĆ: Jedina nada za lečenje od karcinoma je terapija u Turskoj

Ne zna se kada se zlokobna bolest razvila u telu Milana Miloševića (28) iz Leskovca, protiv koje se godinu dana bori sa optimizmom, ali se zna da mu je jedina nada skupa terapija u Turskoj, na koju ne može ako ne prikupi, za početak, makar 10.000 evra.

Poslednja trunka spasa su humani ljudi, jer nada postoji, ali vreme je najveći neprijatelj jer Leskovčanin živi na morfijumu.

Milan boluje od adenokarcinoma jednjaka sa metastazama na jetri i plućima – šifra C 15, opaka bolest za čije lečenje su iscrpljene sve mogućnosti na Klinici za gastroenterologiju u Beogradu, a sve vreme uz njega je njegova devojka Tijana Miljković (25) iz Leskovca.

foto: Jugmedija

„Sa svakom novom kontrolom konstatovalo se da se bolest širi, da bi se na kraju zaključilo da su mogućnosti za lečenje u Srbiji iscrpljene i ograničene. Milanov imunološki sistem je u poptunosti urušen i jedina nada nam je terapija na klinici Acibadem u Instambulu, tamo gde su nam rekli da se javimo čim prikupimo sredstva, a prema iskustvima drugih, oni ne primaju bolesnike za koje nema nade“, priča za Jugmediu Tijana.

Milan je u Leskovcu završio Gimnaziju, a u Beogradu Kriminalističku policijsku akademiju, Zaposlen je u Pograničnoj policiji na aerodromu „Nikola Tesla“. On i Tijana su dugo zajedno. Planirali su brak i decu, ali te planove će morati da odlože i da svoje snove ostvaruju tek posle lečenja u Instambulu, ako ljudi dobre volje pomognu svojim prilozima.

Ovaj uvek vedar i nasmejan momak, vodio je zdrav život.

foto: Facebook

„Nikada nije pio ni pušio, ni jedan porok nema, a bavio se do pre godinu dana sportom, borilačkim veštinama i redovno posećivao teretane. Kod lekara je otišao prvi put maja prošle godine, na urološki pregled zbog peckanja u donjem delu stomaka. Nije bilo uroloških problema, ali urolog je otkrio bolesnu jetru i tako se krenulo na skenere i na sve moguće preglede, da bi nam 18. maja saopštili da je bolest metastazirala“, priča devojka.

To je za mladi par bio veliki šok, kao i za Milanovu porodicu, roditelje i brata.

„No, on je nas tešio. Govorio je da je mlad i da će to brzo prebroditi. Sve vreme je verovao. Međutim bolest se širila progresivno. U poslednjih mesec i po dana ima veoma jake bolove i na morfijumu je koji ne može do kraja da smiri bolove, pa sada njegov optimizam posustaje“, dodaje devojka koja će s Milanom biti sve vreme u Turskoj.

Samo za jednu seansu i za smeštaj u Instambulu potrebno je oko 10.000 evra, a u ovom trenutku se ne zna koliko je seansi potrebno.

Ukoliko možete, želite, imate, uplatite novac za Milanovo lečenje, a svaki minut je dragocen, na sledeći račun: 205-9011007544558-56

Kurir