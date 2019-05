KURIR SAZNAJE! KODIRANA JAJA OD JANUARA 2020: Odloženo uvođenje novih deklaracija!

Primena novog Pravilnika o kvalitetu jaja, koji podrazumeva da svako jaje u prodaji mora da bude obeleženo kodom od niza slova i brojeva koji ukazuju na to kako je uzgajana koka koja ga je snela i na kojoj farmi, odložena je za 1. januar 2020. godine, saznaje Kurir u Ministarstvu poljoprivrede.

Pravilnik je, podsetimo, donet krajem januara, za izvoznike je počeo da važi od 14. februara, dok je ostalim proizvođačima prvobitno ostavljen rok do 1. juna da se usklade sa novim uslovima za klasifikaciju, pakovanje i deklarisanje jaja. Ministarstvo je, kako saznajemo, ovaj rok pomerilo za šest meseci na zahtev domaćih farmera.

Podsetimo, sa novim Pravilnikom o kvalitetu jaja prestaje da važi dosadašnja klasifikacija jaja u sedam klasa (SS, S, A, B, C, D i E), a uvodi se razvrstavanje u dve klase kvaliteta - A i B, pri čemu u prometu mogu biti samo ona A klase, dok su jaja B klase namenjena isključivo za industrijsku proizvodnju.

Dalje, jaja A klase se prilikom stavljanja u promet klasiraju u četiri grupe prema težini - S, M, L i XL, dok će svako jaje na ljusci morati da ima odštampan broj - 0, 1, 2 ili 3, koji ukazuje na to kako je jaje proizvedeno, zatim oznaku države porekla, kao i broj farme na kojoj je jaje proizvedeno.

Iz Poslovne zajednice za živinarstvo potvrđuju za Kurir da su zatražili pomeranje roka jer još nisu spremni da tržištu isporučuju jaja sa potpuno novim načinom deklasiranja.



- Nakon 30 godina rada po jednim pravilima, novi pravilnik uvodi drastično drukačije označavanje za šta je potrebno obezbediti posebne uslove, prostorije i opremu. Rok od pet meseci da se to uradi je kratak, zato smo tražili odlaganje primene pravilnika do nove godine. Tražili smo i da se numerička oznaka proizvođača sa predviđenih 13 skrati na pet cifara, zbog ušteda u štampanju, kao i definisanje još nekih finesa u pravilniku - rekao je Kurir Rade Škorić, direktor Poslovne zajednice za živinarstvo.



On dodaje da je za sledeću sedmicu zakazan sastanak u Upravi za veterinu, zajedno sa trgovcima koji takođe moraju da se prilagode promenama, nakon čega će konačno biti poznato u čemu im je sve Ministartvo izašlo u susret.



ČINJENICE

KLASE JAJA PO KVALITETU

A klasa - sveža jaja, stara do 28 dana i čuvaju se na temperaturi do pet stepeni

B klasa - namenjena industrijskoj proizvodnji, prehrambenoj ili neprehrambenoj industriji

OZNAKE ZA TEŽINU

XL - vrlo velika: težine od 73g i veća

L - velika: težine od 63g do 73g

M - srednja: težine od 53g do 63g

S - mala: jaja težine ispod 53g