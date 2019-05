POČINJE OVOGODIŠNJA SEZONA KOMARACA: Virus Zapadnog Nila je u Srbiji, čuvajte se krvopija

Već danima nadležni suzbijaju komarce da u Srbiji opet ne bude najviše mrtvih u Evropi kao što je to bio prošlogodišnji slučaj

Ekipa Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju već danima suzbija komarce kako nam se ne bi ponovio prošlogodišnji horor, kada je od groznice Zapadnog Nila, čiji virus prenose komarci na ljude, usmrtila čak 36 građana Srbije, zbog čega smo dospeli na prvo mesto u Evropi po broju umrlih od te donedavno tropske bolesti.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", sezona komaraca u Srbiji počinje u aprilu, a trebalo bi da se završi u oktobru.

Upravo u tom periodu najveća je opasnost od obolevanja građana, a kako za Kurir kaže prof. dr Žarko Ranković, čuveni srpski infektolog, komarci su tu, divlje ptice selice, koje su rezervoari virusa groznice Zapadnog Nila, već su se vratile u Srbiju i imamo sve faktore dovoljne za pojavu groznice Zapadnog Nila. Bez obzira na to što nadležni već suzbijaju komarce, prve obolele možemo da očekujemo već za dva meseca i zato je, kako tvrdi prof. dr Ranković, neophodan najveći oprez i zaštita od ujeda krvopija.

foto: Nebojša Mandić

Virus prenose komarci



- Virus na ljude prenose komarci, a prvi simptomi javljaju se od trećeg do 14. dana od dana ujeda. Do 90 odsto zaraženih nema nikakve simptome, dok u 10 do 20 odsto slučajeva groznica Zapadnog Nila liči na grip. Simptomi su slabost, bolovi u mišićima, leđima, zamor, čak se može pojaviti i blaga, prolazna ospa. Mogu se javiti i uvećane limfne žlezde - kaže za Kurir taj naš stručnjak i dodaje da se u ovom času ne zna da li će Srbija ponovo imati najveći broj mrtvih u EU kada je ta infektivna bolest u pitanju.

Ipak, kako kaže, nema mesta panici iako je za nama kišni period i naglo otopljavanje, što pogoduje razmnožavanju komaraca.

- Bitno je da se štitimo - naglasio je on.

Nisu još podivljali

Istovremeno, Ivan Aleksić iz Zavoda za biocide potvrdio je za Kurir da su njihove ekipe svakodnevno na terenu i dodao da je trenutna situacija znatno povoljnija od one koja je bila prošle godine u ovo vreme, iako nam vremenske prilike i ne idu naruku:

- Još je rano pričati kakva će sezona biti. Padavine su bile obilne, a samo što su prošle, nastupilo je naglo otopljenje, a da li će to uticati na povećanje broja komaraca, ostaje da se vidi - kazao je on.



Počnite da se štitite

- koristite sredstva protiv komaraca

- nosite komotnu odeću kad ste u prirodi

- izbegavajte šetnju rano ujutru i predveče

- postavite mrežice na prozore

Brojke

415 zaraženih je bilo 2018.

36 ljudi je umrlo

Kurir.rs/M. Vujović / R. Briza

Foto:Shutterstock/Nebojša Mandić

