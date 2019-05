RODITELJI BESNI ZBOG EKSKURZIJE: Deca krenula u Vrnjačku Banju, odveli ih u drugi hotel

Učenike sedmog razreda Osnovne škole "Nikola Tesla" iz Beograda sačekalo je veoma neprijatno iznenađenje kada su seli u autobus i krenuli na ekskurziju u Vrnjačku Banju. Umesto u hotelu koji su uredno platili, završili su u drugom!



Deca su išla na dvodnevnu ekskurziju, ali nisu dobili oni što su očekivali, a da je došlo do promene plana, saznali su u autobusu, o čemu su odmah obavestili roditelje, koji su ostali u šoku. Zamenica predsednika saveta roditelja OŠ "Nikola Tesla" Milica Gregorić rekla je za RTS da su roditelji odmah kontaktirali sa hotelom, gde im je rečeno da oni ne očekuju decu i da je ugovor sa školom raskinut pre dva meseca.



- Agencija tvrdi da je obavestila školu o promeni hotela još 5. aprila, ali ta informacija nije stigla do nas. Iz agencije kažu da su hoteli bili iste kategorizacije. Imamo slike koje su nam deca slala, to nije ono što smo mi platili. Šta je pitanje, ko je kriv, ko je odgovoran, ko stoji iza svega ovoga i da li će neko odgovarati ili će opet biti "deci bilo lepo, deca su se super provela". Da, jesu. Neko je dva autobusa napunio maloletnom decom i odvezao ih na nepoznatu adresu za nas roditelje - navela je Gregorićeva.



Ekskurzija je koštala 8.700 dinara, a roditelji kažu i da organizacija od početka nije bila dobra. Deca su se sa puta vratila u petak, a roditelji očekuju odgovore iz ministarstva, inspekcije i škole.

Direktor škole

Roditelji na vreme obavešteni



Stanislav Stevuljević, direktor OŠ "Nikola Tesla", kaže za Kurir da su o promeni hotela roditelji bili obavešteni 19. marta na sastanku, kom je prisustvovala i Milica Gregorić.



- Došlo je do promene agencije, a zatim i do promene hotela, o čemu je Savet roditelja bio obavešten. Gregorićeva je bila na tom sastanku i ona je ta koja je trebalo da obavesti ostale roditelje. Meni je žao što je došlo do nesporazuma, to je hotel u koji inače deca idu svake godine i on nudi bogat program za njih. Prosvetna inspekcija je bila i konstatovala da je škola sve uradila kako treba - navodi Stevuljević.