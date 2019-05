DETALJNA PROGNOZA ZA LETO! PAKLENE VRUĆINE I RAZORNE OLUJE NA BALKANU! A evo šta sve čeka Srbiju! Čak 40 tropskih dana!

Dugoročna razdoblja suše poljoprivrednicima će uzrokovati probleme, a sušno vreme se očekuje širom kontinenta, piše u prognozi.

Dok će veći deo Evrope biti pod udarom sušnog vremena i opasnih toplotnih talasa, većem delu Balkana prete učestale jake grmljavinske oluje.

"Iako delovi Balkana neće biti imuni na toplotne talase, ekstremna vrućina biće ograničene", piše Akuveder.

Opasne oluje prete području od Grčke do Srbije, Rumunije i Bugarske, ali i delovima Jadrana.

foto: Beta Dragan Gojic

"Ove oluje će doneti velik broj munja, bujične poplave, kao i orkanske vetrove i grad", upozoravaju meteorolozi i dodaju da bi najjače oluje mogle dovesti i do stvaranja tornada.

Ovakve jake oluje očekuju se najviše tokom poslepodnevnih i večernjih sati.

"Najveću opasnost doneće orkanski vetrovi, grad i bujične poplave", zaključuje se u prognozi za Balkan.

Leto će u Evropi svakako obeležiti dugotrajni toplotni talasi koji će zahvatiti područja od Portugala i Španije pa sve do Poljske i Mađarske. Vrućine će početi već u junu u Španiji i Portugalu, a kasnije će se širiti na sever i istok kontinenta.

U Španiji i Portugalu više od 43 stepena

Čak i kada najintenzivniji vreli talasi popuste, uslediće samo kratko razdoblje prosečnih temperatura pre nego što se ponovno popnu na opasne nivoe.

Temperature veće od 38 stepeni očekuju se od severne Francuske, Belgije i Holandije pa sve do Poljske, Slovačke i Mađarske.

foto: Shutterstock

"Temperature će u delovima južne i istočne Francuske od juna do početka avgusta ići preko 40 stepeni Celzijusa", izjavio je meteorolog Tiluer Rojs.

Delove Španije i Portugala očekuju vreli talasi koji će trajati danima, a temperature će biti više od 43 stepena. Uz to, noći će biti vrlo tople pa stanovnici osveženje neće osetiti ni tada.

Intenzivni toplotni talasi i duga razdoblja suvog vremena tokom leta doneće i veliku opasnost od požara u većem delu zapadne i srednje Evrope.

Šta čeka Srbiju

Pomoćnik direktora RHMZ Goran Mihajlović kaže za TV Prvu da ovakav maj nije ništa neuobičajeno za naše prostore.

foto: EPA / Caroline Blumberg

Na pitanje da prokomentariše kritike na račun RHMZ na društvenim mrežama, da nisu na vreme ispaljivali protivgradne rakete, Mihajlović ističe da nema mesta takvim ocenama jer su procedure za ispaljivanje tih raketa vrlo rigorozne i one se veoma poštuju.

Na olujno-grmljavinske oblake može uspešno da se deluje samo tako da se oni smanje, kaže on i konstatuje da bi šteta bila mnogo veća da se nije reagovalo raketama.

Za početak juna očekuje se takođe kraća stabilizacija vremena, kada bi trebalo da bude i do 30 stepeni. Ipak, jun će imati i svojih kišnih dana, kaže Mihajlović. Na pitanje kakvi će onda biti jul i avgust, on kaže da će, prema prognozama RHMZ-a, ta dva meseca biti uobičajeno topla, a očekuje nas i 30 do 40 tropskih dana.

(Kurir.rs/RTS/Prva)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir