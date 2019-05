VOŽNJA PO SRPSKIM PUTEVIMA USKORO DOBIJA NOVU CENU? Planirano poskupljenje putarina

Cena putarine na južnom kraku Koridora 10 još samo nekoliko meseci ostaće ista. Prema nezvaničnim najavama, od 1. jula ona će poskupeti, odnosno počeće naplata na nedavno otvorenom delu autoputa kroz Grdeličku klisuru.

Vozači koji budu putovali od Doljevca do Preševa trebalo bi da plaćaju putarinu u iznosu od 420 dinara. Za one koji do Preševa putuju iz Beograda, ona će iznositi 1.430 dinara, dok je trenuta cena 1.090 dinara.

Međutim, iako je izvesno da će do poskupljenja putarine doći, koliko će ona tačno iznositi u "Putevima Srbije", nisu mogli da kažu.

"Ne možemo još uvek ništa zvanično da potvrdimo jer se još ne zna kolika će biti visina putarine. Trenutno se računa po već postojećem sistemu 3,64 dinara po kilometru", rekli su za "Blic" u JP "Putevi Srbije".

Pre nekoliko dana, uoči otvaranja deonice autoputa kroz Grdeličku klisuru, rečeno je da povećanja putarina zbog puštanja dela autoputa kroz Grdeličku klisuru neće biti trenutno, jer je to procedura o kojoj prvo odlučuje nadzorni odbor preduzeća, zatim nadležna ministarstva, pa Vlada.

Ipak, prema nezvnaničnim najavama, naplatne rampe trebalo bi da budu izgrađene do 1. jula, kada bi naplata putarine i startovala.

VAŽNA PRAVILA ZA VOŽNJU NOVIM AUTO-PUTEM

Nova deonica Grdelica – Vladičin Han počinje u reJonu sela Oraovica. Ovde više neće biti isključenja na stari magistralni put M1, već se nastavlja pravo novom deonicom u dužini od 26,3 kilometara, navodi se u reportaži RTS.

Posle tri kilometra dolazi se do kosine 2 koja je pravila najviše problema putarima. Zato je ovde napravljena galerija dužine 150 metara, kako bi bezbednost bila potpuna.

U nastavku je tunel Predejane dužine 1.073 metra. Opremljen je najmodernijom signalizacijom. Brzina je ograničena na 80 kilometara na sat, ali se vozila ne smeju kretati ni sporije od 30 kilometara na sat.

"Postoje dva sistema reakcije. Prvo je ako se vozilo kreće ispod 30 kilometara na sat, onda dobija preko razglasa upozorenje na srpskom i engleskom jeziku da ubrza. U slučaju da ne ubrza, na samom ulasku u tunel se nalazi saobraćajna svetlosna signalizacija, koja će preusmeravati saobraćaj na traku koja nije zauzeta. Ako se vozilo zaustavi odmah se aktiviraju ljudi koji će hitno ukloniti to vozilo sa auto-puta", kaže Aleksandar Senić, direktor Sektora za izgradnju "Koridora Srbije".

Čitava ova nova deonice prelazi se za oko 20 minuta. Brzina je na ovom delu auto-puta ograničena na 100 kilometara na čas, odnosno na 80 kilometra na sat ispred i u tunelu. Do granice sa Sevrnom Makedonijom odavde je oko 60 kilometara.

"Navedeno ograničenje na ovom delu autoputa je takvo iz razloga bezbednosti svih putnika, jer je u pitanju najteža deonica koja se sastoji od 36 mostova, 2 najveća tunela, a sama trasa autoputa u nekoliko navrata prelazi sa jedne na drugu stranu Južne Morave, premošćavajući magistralni i regionalni put, kao i međunarodnu železničku prugu", kažu u Koridorima Srbije.

