BIVŠI PRIPADNIK DB OTEO BEBU U KRUŠEVCU I DAO JE SVOM ROĐAKU! Šokantno otkriće o krađi beba u Srbiji! Usvojeni dečak tražio roditelje, a onda je KLUPKO POČELO DA SE ODMOTAVA

Radiša Pavlović, član Vladine komisije za nestale bebe, tvrdi za Kurir da se došlo do prvih materijalnih dokaza o krađi beba, kao i da su u ceo slučaj umešani i pripadnici nekadašnje Državne bezbednosti i lokalni funkcioneri po Srbiji.

- Našli smo čvrste dokaze da je beba rođena u bolnici u Kruševcu 1981. godine ukradena, i imamo jake indicije da je tu bebu oteo bivši pripadnik Državne bezbednosti i dao je svom rođaku iz okoline Aleksinca koji nije mogao da ima potomstvo. To je uradio uz pomoć funkcionera lokalnih državnih institucija, koji su falsifikovali dokumentaciju o rođenju u matičnim knjigama i dokumente o usvajanju - otkriva Pavlović, koji je i predsednik udruženja "Za istinu i pravdu o bebama".

Fiktivni roditelji

On objašnjava da je slučaj otkriven kada se udruženju za pomoć obratio čovek od 38 godina iz jednog sela kod Aleksinca, koji je tragao za biološkim roditeljima nakon što je saznao da je usvojen.



- Tokom potrage za njegovim pravim roditeljima i prilikom uvida u matične knjige rođenih u opštini Aleksinac otkriveno je da postoje čak dve prijave njegovog rođenja, i to s fiktivnim roditeljima. Prema prvoj prijavi je imao i oca i majku, dok je u drugoj navedena samo majka. Ispostavilo se da osobe sa tim imenima i matičnim brojevima ne postoje u Srbiji. U Centru za socijalni rad u Aleksincu rečeno nam je da dokumenta o njegovom usvajanju ne postoje. Sve ovo ukazuje da je dete koje je rođeno 3. marta 1981. u Kraljevu oteto i pomoću falsifikovanih papira dato drugoj porodici. Pravoj majci je verovatno rečeno da joj je beba umrla po rođenju i sada dalje tragamo za tom ženom - navodi Pavlović.



Kao novi dokaz o otmici ove bebe on navodi to što je dete rođeno 3. marta 1981, a 7. marta je u prijavi boravišta već prijavljeno na adresu usvojiteljske porodice, dok je rešenje o usvajanju doneto tek 2. oktobra 1981.

Uloga službi

- Saznali smo da je celu tu "operaciju" na svoju ruku i iz ličnog interesa vodio bivši pripadnik DB. Ovde je očigledno solirao, ali to ne iznenađuje jer postoje osnovane sumnje da je u Jugoslaviji od 1970. do 1990. upravo DB učestvovao u organizovanoj otmici beba širom zemlje, pri čemu su Kruševac i Kraljevo bili sabirni centri, odakle su bebe prodavane usvojiteljima iz evropskih zemlja. Činjenica je da su u najvećem broju prijavljenih nestanaka bebe rođene upravo u tom periodu, a sumnjamo da su bivši pripadnici službe umešani u više od 70 odsto prijavljenih slučajeva - navodi Pavlović.



On dodaje da je komisija tražila podršku svih službi da otvore potrebna dokumenta kako bi se i formalno utvrdilo i dokazalo ko stoji iza otmice bebe iz Kraljeva.

Pavlović ističe da im je u Centru za socijalni rad u Aleksincu potvrđeno da im je nestala sva dokumentacija o čak 29 beba koje su usvojene u periodu od 1975. do 1986. godine. - Dosijei o usvojenju moraju da se čuvaju sve do smrti usvojenog. Jasno je da su ovi dosije i ukradeni, sklonjeni jer pripadaju usvojenoj deci koja su verovatno ukradena iz porodilišta - smatra Pavlović.

RADIŠA PAVLOVIĆ

DOS JE SAKRIVAO DOKAZE

Od 2000. godine do sada MUP i tužilaštvu je podneto oko 1.500 prijava za krađu beba.

- To se sve do 2006. godine, za vreme DOS, nije rasvetljavalo, već zataškavalo. Imamo dokaze da je policija tokom 2002, 2003. i 2004. sprovodila istrage po nekim od tih prijava, ali umesto da prikupljene podatke i dokumenta obradi, ona ih je uništila - tvrdi Radiša Pavlović, koji zbog pretnji ima policijsko obezbeđenje.