MUP POZIVA GRAĐANE VLASNIKE BIOMETRIJSKOG PASOŠA: Proverite da li je istekla vaša putna isprava, zahtev za novu podnesite na vreme

BEOGRAD - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije apeluje na sve građane da provere datum isticanja važnosti pasoša, kako bi mogli blagovremeno da podnesu zahteve za izdavanje nove putne isprave.

Imajući u vidu da je pre nešto više od 10 godina započeto izdavanje novih

biometrijskih pasoša, mnogim građanima je istekla važnost putnih isprava, što je dovelo do stvaranja gužvi na šalterima.

Zbog velikog interesovanja građana u Beogradu i brojnih zakazanih termina putem portala E-uprava, Uprava za upravne poslove Policijske uprave za Grad Beograd omogućila je svima koji dođu na šaltere policijskih stanica, a nemaju zakazan termin, da istog dana predaju zahtev za izdavanje novih pasoša i nijedan građanin nije, niti će biti vraćen.

Na taj način povećava se mogućnost građanima da predaju hitne zahteve, imajući u vidu da putem portala E-uprava nema slobodnih termina u nekom kraćem periodu.

U svim policijskim stanicama na teritoriji Beograda šalteri upravnih poslova

rade od ponedeljka do petka u periodu od 7:30 do 20 časova. Radno vreme subotom je od 7:30 do 15:30, dok Uprava za uprave poslove Policijske uprave za grad Beograd u Ljermontovoj 12 tog dana radi do 20 časova.

U cilju smanjenja gužvi pre više od mesec dana u Beogradu je uveden novi raspored rada šaltera, a zahteve za izdavanje putnih isprava građani mogu podneti i nedeljom, u periodu od 7.30 do 15.30 sati, u zgradi SIV 3 u Ulici Omladinskih brigada 1 u Novom Beogradu.

Takođe, kao i do sada, građanima su nedeljom u istom radnom vremenu na

raspolaganju šalteri Uprave za uprave poslove Policijske uprave za grad Beograd

