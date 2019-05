HOTEL GRAND USPEŠNO POSLUJE U SASTAVU MK GROUP

Povodom špekulacija koje se odnose na prodaju hotela Grand na Kopaoniku, koji je u vlasništvu MK Group, obaveštavamo javnost da iste nisu tačne.

Hotel Grand se nalazi u vlasništvu MK Group već čitavu deceniju i do sada je u razvoj hotela i destinacije uloženo 50 miliona evra. To je ujedno prvi hotel čijom je kupovinom MK Group ušla u oblast turizma i hotelijerstva. Od tada do danas, ova divizija se značajno razvila i proširila poslovanje na luksuzne destinacije i hotele.

„Više puta smo istakli da nam je cilj ne samo razvoj sopstvenog hotelskog biznisa, već i razvoj destinacija. Pored toga, poseban značaj za nas ima saradnja sa renomiranim svetskim brendovima kao što su Kempinski i Sheraton. U skadu sa tim, orijentisani smo na luksuzne gradske i hotele na primorju. Činjenica je da je tržište prepoznalo ovu našu stratešku opredeljenost, te neretko dobijamo ponude za prodaju hotela Grand. Trenutno razmatramo ponude kredibilnih kompanija i odluka će biti donešena u skladu sa našim strateškim planovima i odgovornim poslovanjem. Sve dok navedeni uslovi ne budu ispunjeni hotel Grand posluje u vlasništvu MK Group, pravi planove za dalji razvoj i priprema uspešnu predstojeću sezonu,“ izjavio je Nikola Avram, direktor divizije turizma i hotelijerstva MK Group.

MK Group namerava da nastavi ulaganja u razvoj hotelskog sektora u Srbiji i regionu. Biramo destinacije sa izuzetnim turističkim potencijalom i kvalitetom ponude i one koje su pogodne za dalji razvoj hotelskog poslovanja. Podsećamo da je kompanija do sada uložila 200 miliona evra, a trenutno u većinskom i manjinskom vlasništvu poseduje 15 hotela sa više od 2.500 soba. U narednim godinama, cilj je povećanje kapaciteta na 5.000 soba čime će se učvrstiti pozicija regionalnog lidera kada su turizam i hotelijerstvo u pitanju.

