VOZAČI, OD DANAS PAPRENE KAZNE ZA OVAJ PREKRŠAJ: Za nepropisno parkiranje i do 50.000 dinara!

Grad Beograd rešio je da bahatim vozačima konačno stane na put. Oni koji se budu nepropisno parkirali biće udareni po džepu, i to debelo - do 50.000 dinara!



Naime, od danas počinje da se primenjuje odluka koju je Skupština Beograda nedavno usvojila, a prema kojoj će vozači koji se parkiraju ili zaustavljaju na tramvajskim šinama, pešačkom prelazu, zelenim površinama ili parkovima plaćati kazne.



Udar po džepu

foto: Kurir

Ovom odlukom komunalna kazna za bahato i nesavesno parkiranje skočila je sa pet na 25.000, što je pet puta više nego do sada. Kazna za ovako parkirano vozilo za fizička lica sada je 25.000 dinara, a za automobil pravnog lica ona će iznositi 50.000 dinara. Naravno, ukoliko vozilo odnese pauk, troškovi će biti i veći.



Zamenik gradonačelnika Goran Vesić potvrdio je za Kurir da odluka o ovoj oštrijoj kazni za parkiranje od danas zvanično stupa na snagu.

- Kazne su od danas veće za parkiranje na pešačkom prelazu, za parkiranje u parkovima, u pešačkim zonama. To su zone u kojima će biti kazne 25.000 dinara. Kazna će biti ista i za parkiranje na tramvajskim šinama jer je to posebno bahato parkiranje i zato mora da bude sankcionisano. Iskreno se nadam da će ove kazne odvratiti te bahate vozače da rade što su do sada radili, a to je da ostave kola nasred tramvajskih šina i deset tramvaja čeka da se neko smiluje i pomeri auto - rekao je Vesić za naš list.

foto: Filip Plavčić

Maksimalna zakonska kazna



On objašnjava da će kazna iznositi 25.000 dinara, kao i da je to maksimalna zakonska kazna koja može da bude izrečena.

- Da je moglo da bude više, stavili bismo više, jer je to posebna bahatost. To se ne odnosi na druge prekršaje za parkiranje, samo za ovo pomenuto. Nadam se da je pooštravanje kazni za tako bahato parkiranje sigurno deo nečega što će dovesti do uvođenja reda - istakao je zamenik gradonačelnika.

Brojke

25 hiljada dinara za fizička lica

50 hiljada dinara za pravna lica



Različite kazne za zelene površine

Za javne zelene površine potrebno je odvojiti različite sume novca, pomoćnik načelnika beogradske komunalne policije Ranko Šekularac objasnio je za RTS da su to zelene javne površine koje se nalaze u zoni pešačkih objekata, javnih objekata, reka, priobalja, jezera, kao i u zoni drvoreda, odnosno u zoni stambenih i poslovnih objekata.

- Zelena površina u zoni trga i pjacete definitivno je zelena površina zbog koje će prekršilac biti sankcionisan iznosom od 25.000 dinara, dok će zbog zelene površine u nekom interblokovskom prostoru ili prostoru stambenih zgrada biti sankcionisan iznosom od 5.000 dinara - rekao je on.



Platićete kaznu 25.000 ako se parkirate na/u:

- tramvajskim šinama

- pešačkom prelazu

- pešačkoj zoni

- zelenim površinama

- parkovima

Kurir.rs/ Mina Branković



Foto: Kurir, Filip Plavčić/Espreso

