PETICIJA FONDACIJE POKRETA LEVIJATAN: Za zlostavljače životinja osam godina zatvora

Fondacija pokreta Levijatan uspela je u roku od 37 dana da skupi čak 101.273 potpisa u okviru peticije koju su pokrenuli za podnošenje inicijative za pooštravanje kazni zlostavljačima životinja!



Nedavno je zbog velikog broja zlostavljača, ali i blagih kazni, Levijatan krenuo u prikupljanje potpisa, a kako nam je rečeno, u narednom periodu potpise će predati Skupštini.

- Dobili smo podršku iz cele Srbije, a takođe i iz dijaspore. Mislim da ovom količinom potpisa imamo legitimitet da u ime naroda tražimo oštro povećanje kazni iz Krivičnog zakonika u članu 269, tačke 1, 2 i 3. Tražićemo i da se oformi specijalno odeljenje u okviru MUP koje će se baviti samo ekstremnim nasiljem nad životinjama - kaže za Kurir Pavle Bihali, izvršni direktor Fondacije pokreta Levijatan.

On dodaje da će za ono delo gde je kazna zatvora zaprećena do tri godine, Levijatan predložiti da ona bude do osam godina.

- To je za masovno ubijanje pasa i životinja, koristoljublje... Smatram da će oštrije kazne sprečiti druge bolesnike da se razvijaju i čine ta dela - istakao je on.



